Rafael Borré vuelve a River y los hinchas no dejaron pasar un detalle

El recambio en River será importante entre semestre y semestre. Son varios los jugadores que ya acordaron sus salidas, otros negocian para hacerlo, mientras que también llegarán caras nuevas y algunos viejos conocidos. En este último grupo se ubica Rafael Santos Borré, que regresará a Núñez luego de cinco años.

Borré fue una de las apuestas de Marcelo Gallardo en su primer ciclo que salieron bien. El atacante colombiano no era conocido en el fútbol argentino, pero a base de sacrificio y superar dificultades se hizo su nombre y terminó siendo el máximo goleador de la primera etapa del Muñeco como DT de River.

A mediados de 2021, Rafael Santos Borré se marchó de River. Eintracht Frankfurt se lo llevó cuando quedó libre. Si bien su salida no fue la ideal, en Núñez no quedaron resentimientos. Luego de cinco años fuera del club, el colombiano dejará Inter de Porto Alegre y regresará al Millonario que desembolsará una suma cercana a los 3 millones de dólares.

Un detalle que no pasó inadvertido en las redes

Desde que Rafael Santos Borré se marchó de River, su foto de perfil de Instagram jamás cambió: se lo ve a él en pleno Bernabéu con la bandera de Colombia en sus hombros y besando la Copa Libertadores. Cabe recordar que Rafa jugó la ida de la final en La Bomonera, pero se perdió la revancha en Madrid. Igualmente, el colombiano fue pieza clave para que el Millonario gane el título más importante del continente en 2018.

Borré nunca cambió su foto de perfil.

La carrera de Borré tras su salida de River

2021 – 2023 | Eintracht Frankfurt

2023 – 2024 | Werder Bremen

2024 – 2026 | Inter de Porto Alegre

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