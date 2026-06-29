Mientras busca su salida de River, Subiabre habló con Di Carlo tras jugar un partido amateur

El pasado domingo se viralizó que el atacante del Millonario, que se entrena en Buenos Aires con los borrados, disputó un partido informal.

Ian Subiabre pintaba para ser una de las grandes apariciones de River, pero desde que subió a Primera División nunca logró establecerse. Tuvo oportunidades y nunca las aprovechó, por tal motivo el club decidió que forme parte de la lista de jugadores apartados de la pretemporada que se realiza en Alicante.

En el comunicado emitido por el club, tanto Subiabre como Lencina fueron diferenciados del resto de los borrados ya que se comunicó que había ofertas por ellos, pero ambos juveniles todavía continúan entrenándose en el Predio de Cantilo junto con sus compañeros que esperan definir sus futuros, pero que es un hecho que no continuarán en Núñez.

Un partido amateur que generó indignación

El pasado domingo se hizo viral que Ian Subiabre participó de un partido amateur correspondiente a la Liga FACCMA (Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos) y lo hizo con la camiseta del Club Gurei Tzion de Fútbol. De hecho, el pibe de 19 años marcó un tanto.

En las redes de este equipo amateur inclusive se lo exhibió al futbolista de River, que claramente no tiene permitido hacer eso ya que todavía tiene contrato con el club y una lesión podría impedir una posible venta, por poner solamente un ejemplo de los motivos por los que no debería jugar ahí.

⚠️ Colgado y mientras resuelve su salida de #River, Ian Subiabre jugó un partido y se peleó con los rivales.



🗣️"Déjalo que está colgado", le gritaron al cantera no del Millo.



ℹ️ @ivanalvarenga1pic.twitter.com/HnGcbw8p8Y — Banda Roja (@BandaRoja_) June 28, 2026

Pedido de disculpas

Según pudo saber Bolavip, Ian Subiabre se comunicó directamente con Stefano Di Carlo y le pidió disculpas, admitió el error y de momento, neutralizó una inminente sanción. Habrá que ver qué postura toma River luego de este gesto por parte del futbolista, por el momento se desconoce si habrá un castigo económico. Lo que es seguro es que el atacante de 19 años dejará Núñez en este mercado de pases.

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