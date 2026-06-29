Mientras busca su salida de River, Subiabre habló con Di Carlo tras jugar un partido amateur

Ian Subiabre pintaba para ser una de las grandes apariciones de River, pero desde que subió a Primera División nunca logró establecerse. Tuvo oportunidades y nunca las aprovechó, por tal motivo el club decidió que forme parte de la lista de jugadores apartados de la pretemporada que se realiza en Alicante.
En el comunicado emitido por el club, tanto Subiabre como Lencina fueron diferenciados del resto de los borrados ya que se comunicó que había ofertas por ellos, pero ambos juveniles todavía continúan entrenándose en el Predio de Cantilo junto con sus compañeros que esperan definir sus futuros, pero que es un hecho que no continuarán en Núñez.
Un partido amateur que generó indignación
El pasado domingo se hizo viral que Ian Subiabre participó de un partido amateur correspondiente a la Liga FACCMA (Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos) y lo hizo con la camiseta del Club Gurei Tzion de Fútbol. De hecho, el pibe de 19 años marcó un tanto.
En las redes de este equipo amateur inclusive se lo exhibió al futbolista de River, que claramente no tiene permitido hacer eso ya que todavía tiene contrato con el club y una lesión podría impedir una posible venta, por poner solamente un ejemplo de los motivos por los que no debería jugar ahí.
⚠️ Colgado y mientras resuelve su salida de #River, Ian Subiabre jugó un partido y se peleó con los rivales.— Banda Roja (@BandaRoja_) June 28, 2026
🗣️"Déjalo que está colgado", le gritaron al cantera no del Millo.
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Pedido de disculpas
Apartado en River, Subiabre protagonizó un momento insólito en un partido amateur: “Dejalo que está colgado”
Según pudo saber Bolavip, Ian Subiabre se comunicó directamente con Stefano Di Carlo y le pidió disculpas, admitió el error y de momento, neutralizó una inminente sanción. Habrá que ver qué postura toma River luego de este gesto por parte del futbolista, por el momento se desconoce si habrá un castigo económico. Lo que es seguro es que el atacante de 19 años dejará Núñez en este mercado de pases.
DATOS CLAVE
- Ian Subiabre, quien forma parte de los futbolistas apartados de la pretemporada de River Plate, generó polémica al participar de un partido amateur de la Liga FACCMA con el Club Gurei Tzion.
- El delantero de 19 años convirtió un gol y fue exhibido en las redes del equipo amateur, una actividad prohibida debido a su contrato vigente con el club de Núñez.
- Tras la viralización del hecho, Subiabre se comunicó directamente con el dirigente Stefano Di Carlo para pedir disculpas, logrando frenar una sanción inminente, aunque su salida de River en este mercado de pases es un hecho.