River avanzó por Thiago Almada y quedó a la espera: cuándo se puede definir la operación

El de la Selección Argentina es el gran anhelo del Millonario, que está dispuesto a hacer un desembolso histórico en este mercado de pases.

Tras una temporada por debajo de las expectativas en Atlético de Madrid, Thiago Almada podría cambiar de camiseta en este mercado de pases. El de la Selección Argentina es una de las grandes prioridades de River Plate de cara a un segundo semestre repleto de objetivos.

Con Nicolás Otamendi a la cabeza, el Millonario ya abrochó un puñado de refuerzos, pero ahora va por otro de los integrantes del plantel de Lionel Scaloni. Para ello, deberá desembolsar alrededor de 20 millones de euros por el 50% de su ficha, la mitad que le pertenece al Colchonero.

En los últimos días, River avanzó en la negociación y ya está de acuerdo con Almada, dentro del rango del salario que pretende el futbolista para ponerse esa camiseta. Sin embargo, en Núñez deberán esperar para sellar la operación.

Thiago Almada en Atlético de Madrid. (Foto: Getty)

La idea del jugador y de Atlético de Madrid es aguardar hasta que finalice el Mundial 2026 por si reciben ofertas superadoras, sobre todo para permanecer en el fútbol europeo.

Hasta el momento, desde el entorno de Almada reconocen sondeos de la Premier League y de importantes equipos de Brasil. Además, en los últimos días, Al-Ahli, de Arabia Saudita, se metió en la carrera con una seductora propuesta económica.

Publicidad

La temporada de Thiago Almada

En Atlético de Madrid y durante la última temporada, Thiago Almada vio acción en 40 partidos de carácter oficial, cosechando 4 goles y aportando 3 asistencias. No ganó ningún título.

Datos clave