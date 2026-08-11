Thiago Almada reveló por qué eligió ir a River y contó la verdad de sus charlas con Chiqui Tapia: “Hablo bastante”

El campeón del mundo desmintió que el presidente de AFA lo haya querido convencer de irse a Boca. Además, reveló cuándo podría debutar en el Millonario.

Thiago Almada dio su primera entrevista como jugador de River y contó detalles de su decisión de volver al fútbol argentino. El campeón del mundo reveló por qué eligió sumarse a las filas de Eduardo Coudet y desmintió los rumores de que Claudio Tapia quiso tentarlo para irse a Boca.

A la hora de explicar qué lo convenció para llegar a Núñez, soltó: “Primero, que me llamó el técnico; eso es superimportante para mí. Segundo, River es un club que hoy en día no tiene nada que envidiarle a los de Europa. A pesar de que no se están dando los resultados, creo que cuando se acomode todo, el equipo va a andar muy bien”.

“Sé a dónde vine y lo que es River. Sé que la gente tiene una expectativa muy grande. Llegué para sumar al equipo y tratar de salir de esta situación que es complicada. Sabemos que con la clase de jugadores que tenemos lo vamos a sacar adelante”, aseguró el jugador.

Además, Almada reveló quiénes lo ayudaron a tomar la decisión: “Siempre hablé bastante con el Chacho, con Ota y también con Ángel (Correa) cuando llegó. Ellos fueron claves, al igual que mi familia. Con mi mujer, mi viejo y mi vieja tomamos la decisión juntos. También extrañaba la presión de la gente y del fútbol argentino; eso se extraña mucho en Europa”.

Sobre un hipotético debut en el corto plazo, aclaró: “Ya estoy entrenando y haciendo todo a la par del grupo. Me vino bien esta semana que se suspendió el partido (contra Independiente Santa Fe) para agarrar ritmo con la pelota, pero me estoy sintiendo muy bien”.

“No sé de donde salió lo de Tapia”

En referencia a los rumores que indicaban que Chiqui Tapia quiso intervenir para recomendarle que juegue en Boca, declaró: “Te digo la verdad, no sé de dónde sacaron eso. Hablo bastante con él y tenemos una muy linda relación desde el Sub-20, pero él nunca se mete en las decisiones de los jugadores”.

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Además, valoró su segunda experiencia mundialista: “Lo disfruté muchísimo; quizás con el correr del tiempo nos vamos a dar cuenta de lo que logramos. Esta vez lo disfruté más porque tuve más minutos. Lo exprimí al máximo todos los días con mis compañeros, jugando al truco y tomando mate. Esos momentos, más allá del fútbol, quedan para toda la vida”.