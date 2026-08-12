Zverev cuestionó el calendario de la ATP: “La triste realidad”

El alemán, de gran 2026, analizó la razón por la que muy pocos jugadores top disputan el Masters 1000 de Canadá.

La actividad del mundo del tenis se centra en Canadá. Por el lado de los hombres se juega el Masters 1000 de Montreal, el primer gran torneo importante de la gira norteamericana de canchas duras. Alexander Zverev, que en Roland Garros ganó su primer Grand Slam, cayó en su estreno ante el neerlandés Griekspoor.

Fiel a su estilo, el alemán criticó el calendario de la ATP y la decisión de poner Masters 1000 de dos semanas. Zverev afirmó: “Por eso algunos jugadores top deciden no jugar en Canadá durante varios años seguidos. Lamentablemente, esa es la triste realidad. ¿Cómo resolverlo? Recuperando todo como era antes, haciendo que nos quedemos aquí menos semanas”.

Complicaciones en Canadá

Zverev cayó ante Griekspoor en su estreno en el Masters 1000 de Montreal y su explicación fue: “Quiero jugar mejor que en Canadá, donde no me sentí bien en la pista. Veremos hasta dónde consigo llegar. Es un cambio de superficie bastante difícil para mí. En pista dura la pelota bota mucho más alto.

“Y en hierba nunca había jugado tanto como esta temporada. Antes de los éxitos de este año nunca me había acostumbrado tanto al verde. Hay algunas modificaciones que he tenido que hacer“, completó el alemán.

Alexander Zverev y Tallon Griekspoor. (Foto: Getty).

Por otro lado, se refirió a lo que se vienen en Cincinnati con las ausencias de Alcaraz y Sinner: “Sin duda cambia un poco la situación, especialmente porque Jannik no estará. Esta temporada ha ganado todos los Masters que ha jugado. Al mismo tiempo, para mí no cambia mucho: quiero competir igualmente contra los mejores y mostrar mi mejor tenis”.

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