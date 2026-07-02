La posible formación de River para enfrentar a Flamengo en el amistoso internacional

El Millonario tiene su primer partido de preparación, en el que se enfrentará al elenco brasileño en Portugal.

En medio de la pretemporada en Alicante, el plantel de River viaja rumbo a Portugal para disputar el primer amistoso de preparación, que será frente a Flamengo de Brasil en el Estádio Do Algarve, que tiene una capacidad para 30 mil espectadores.

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Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, tiene en mente parar un equipo con mayoría de titulares, con el fin de probarlos de cara al primer compromiso oficial del semestre, que será el viernes 17 de julio ante Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina.

De esta manera, en el arco se mantendrá Santiago Beltrán, quien se sumó a los entrenamientos luego de ser sparring de la Selección Argentina en el Mundial. Franco Armani nuevamente quedará relegado al banco de los suplentes.

Pasando a la defensa, podría darse un estreno absoluto, ya que Giovanni González cuenta con chances de ser el lateral derecho. Por la izquierda estará Marcos Acuña, mientras que la zaga central estará compuesta por Lucas Martínez Quarta junto a Lautaro Rivero.

En cuanto a la mitad de la cancha, Coudet mantendría la línea de cuatro. Juan Cruz Meza aparecería por la banda derecha, mientras que por la izquierda lo haría Tomás Galván. El doble cinco, estaría conformado por Fausto Vera junto a Aníbal Moreno, que se recuperó de la lesión de rodilla.

Finalmente, en la delantera volvería la dupla ideal para el ‘Chacho’, ya que Facundo Colidio estaría acompañado por Sebastián Driussi, quien dejó atrás una lesión que lo marginó de la última parte del primer semestre, incluyendo la final ante Belgrano por el Torneo Apertura.

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La posible formación de River para enfrentar a Flamengo

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

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