River está a un paso de incorporar a Matías Viña: qué falta para que lo dirija Gallardo

River se encuentra trabajando de lleno en la incorporación de refuerzos para que este año sea fructífero en cuanto a los objetivos planificados por Marcelo Gallardo y los miembros de la Comisión Directiva, quienes renovaron el vínculo del entrenador hasta el próximo 31 de diciembre.

Uno de los principales apuntados por el Muñeco es Matías Viña, el lateral uruguayo que milita en las filas de Flamengo y por el que hace varios días vienen negociando. Pero ahora, quedó a un paso de ser la tercera incorporación. Según pudo saber BOLAVIP, será un préstamo con cargo y opción de compra, aunque aún no se revelaron los montos, y desde la institución de Núñez aspiran a cerrarlo antes del lunes.

La operación se dilató por la llegada de la Navidad, como así también del Año Nuevo, pero hay muchísimo optimismo por parte del entorno de Viña, quien ya les hizo saber que desea jugar con la camiseta de River. Incluso, quienes manejan la carrera del uruguayo de 28 años, que llegaría para pelear el puesto con Marcos Acuña, le indicaron a este medio que “el viernes al mediodía se cierra”.

Restan pequeños detalles para que el entrenador nacido en Merlo tenga una nueva incorporación dentro del plantel, y que así se pueda cubrir el hueco que dejó la salida de Milton Casco, quien quedó con el pase en su poder y tras algunos días de negociación, acordó su llegada a Atlético Nacional.

Matías Viña celebra la Copa Libertadores 2025 con Flamengo. (Buda Mendes/Getty Images)

River sigue buscando refuerzos

El próximo sábado 3 de enero, River parte a San Martín de los Andes a realizar la segunda parte de la pretemporada. Marcelo Gallardo quiere ir con la mayor cantidad de refuerzos tras incorporar a Fausto Vera y Aníbal Moreno, que se entrenan con el equipo desde hace días.

Una vez que se concrete lo de Matías Viña, quien directamente se sumará en la provincia de Neuquén, el deseo del entrenador es que los directivos cierren el arribo de Santino Andino lo antes posible.

