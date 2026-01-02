Dos promesas del fútbol paraguayo podrán reforzar a River: “Prioridad de compra”

Una venta que era completamente inesperada para River, como la del 50 por ciento de la ficha de Franco Alfonso a Olimpia de Paraguay, terminó por reportarle también la posibilidad de concretar a futuro dos refuerzos que tampoco estaban en los planes de nadie.

Según pudo saber Bolavip, el acuerdo para que el extremo que hizo su debut profesional en el Millonario con Martín Demichelis como entrenador se convierta en refuerzo del equipo que conduce Pablo Vitamina Sánchez incluyó el beneficio para el club argentino de asegurar la prioridad de compra por dos jóvenes talentos que forman parte de los seleccionados paraguayos juveniles.

Uno de ellos es Alan Ledesma, mediocampista y capitán de la Selección de Paraguay Sub 17 que disputó recientemente el Mundial de la categoría en Qatar, llegando a instancias de dieciseisavos de final donde fue eliminada por penales por Brasil. El otro es Pedro Zarza, extremo de 18 años que pudo tener mucho rodaje en Primera División cedido en Sportivo Trinidense.

A partir de ese acuerdo cerrado con Olimpia habrá especial seguimiento en River a la actualidad de ambos futbolistas, pues si Marcelo Gallardo los considerara capaces de hacer un aporte importante a futuro podría dar el visto bueno para que se haga uso de esa prioridad de compra que asegure su propiedad antes que pueda dispararse su valor o que sean objetivo de equipos europeos.

¿Qué valor de mercado tienen Ledesma y Zarza?

Alan Ledesma, de solo 17 años y con apenas cuatro partidos disputados en la Primera División de Olimpia, tiene un valor de mercado cercano a los 500 mil dólares según la última actualización de Transfermarkt.

Pedro Zarza, de 18 años y con buen rodaje ganado el último semestre gracias a su préstamo en Sportivo Trinidense, tiene actualmente una cotización superior al millón de dólares según el portal especializado en valores de mercado.

Data clave

River vendió el 50 por ciento de Franco Alfonso a Olimpia de Paraguay.

La cláusula incluye una prioridad de compra sobre Alan Ledesma y Pedro Zarza, talentos de selecciones juveniles paraguayas.

Pedro Zarza vale más de 1 millón de dólares y Ledesma cerca de 500 mil.