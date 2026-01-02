Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River como refuerzo para su cuerpo técnico

Retirado en 2024, vuelve al Millonario para asumir un rol clave desde el inicio del segundo tramo de la pretemporada que tendrá lugar en San Martín de Los Andes.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El DT contará con un entrenador de arqueros al que conoce muy bien.
© Getty ImagesEl DT contará con un entrenador de arqueros al que conoce muy bien.

Justo antes de viajar rumbo a San Martín de Los Andes para dar inicio al segundo tramo de una pretemporada que inició el pasado 20 de diciembre en Ezeiza, Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River como refuerzo para su cuerpo técnico.

Se trata de Marcelo Barovero, que defendió el arco Millonario de 2012 a 2016 y llegó a conquistar un total de seis títulos entre los que destacan la Copa Sudamericana de 2014 y la Libertadores de 2015. Trapito, que tomó la decisión de retirarse el año pasado en Banfield, regresa a Núñez precisamente como entrenador de arqueros.

La llegada de Barovero, confirmada por el periodista Javier Gil Navarro, no significa la salida de Tato Montes, sino que ambos harán convivir sus funciones que ya comenzarán a congeniar desde el inicio de la pretemporada en San Martín de Los Andes.

Trapito trabajará con quien llegó al Millonario para convertirse en su sucesor, Franco Armani, quien además es solo dos años menor. También con Jeremías Ledesma, quien en los próximos días podría destrabar una salida para continuar su carrera en otro destino.

Reconocimiento mutuo entre Barovero y Armani, arqueros campeones de América con River.

Reconocimiento mutuo entre Barovero y Armani, arqueros campeones de América con River.

Además, River cuenta como parte de la cartilla de arqueros de su plantel profesional con Ezequiel Centurión, a quien Gallardo decidió retener tras su paso a préstamo por Independiente Rivadavia de Mendoza; Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz, quien recientemente firmó su primer contrato.

Publicidad

Tercer refuerzo al caer

Gallardo inicia 2026 con una sonrisa: Matías Viña quedó a un paso de ser refuerzo de River

ver también

Gallardo inicia 2026 con una sonrisa: Matías Viña quedó a un paso de ser refuerzo de River

Mientras se alista para viajar a San Martín de Los Andes, River podría sellar su tercer refuerzo tras los arribos de Fausto Vera y Aníbal Moreno. Tras comunicarse de manera directa con Marcelo Gallardo, el uruguayo Matías Viña se comprometió de palabra a ser parte del proyecto, para lo que ahora se deberá negociar con Flamengo.

En ese sentido, en El Millonario saben que el equipo brasileño no pondrá ningún tipo de traba para acordar un préstamo por un año, con opción de compra.

Data clave

  • Marcelo Barovero regresa a River para sumarse al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.
  • Trapito será entrenador de arqueros junto a Tato Montes en San Martín de Los Andes.
  • Trabajará con Franco Armani y Ezequiel Centurión, retenido en el plantel por el DT.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Por qué River todavía no ofertó por Sebastián Villa y qué dicen desde Independiente Rivadavia
River Plate

Por qué River todavía no ofertó por Sebastián Villa y qué dicen desde Independiente Rivadavia

Desde ser campeón a cambiar la imagen del año pasado: las 5 expectativas de River para 2026
River Plate

Desde ser campeón a cambiar la imagen del año pasado: las 5 expectativas de River para 2026

Matías Viña quedó a un paso de ser refuerzo de River
River Plate

Matías Viña quedó a un paso de ser refuerzo de River

Boca encontró al sucesor de Frank Fabra en sus divisiones inferiores
Boca Juniors

Boca encontró al sucesor de Frank Fabra en sus divisiones inferiores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo