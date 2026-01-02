Justo antes de viajar rumbo a San Martín de Los Andes para dar inicio al segundo tramo de una pretemporada que inició el pasado 20 de diciembre en Ezeiza, Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River como refuerzo para su cuerpo técnico.

Se trata de Marcelo Barovero, que defendió el arco Millonario de 2012 a 2016 y llegó a conquistar un total de seis títulos entre los que destacan la Copa Sudamericana de 2014 y la Libertadores de 2015. Trapito, que tomó la decisión de retirarse el año pasado en Banfield, regresa a Núñez precisamente como entrenador de arqueros.

La llegada de Barovero, confirmada por el periodista Javier Gil Navarro, no significa la salida de Tato Montes, sino que ambos harán convivir sus funciones que ya comenzarán a congeniar desde el inicio de la pretemporada en San Martín de Los Andes.

Trapito trabajará con quien llegó al Millonario para convertirse en su sucesor, Franco Armani, quien además es solo dos años menor. También con Jeremías Ledesma, quien en los próximos días podría destrabar una salida para continuar su carrera en otro destino.

Reconocimiento mutuo entre Barovero y Armani, arqueros campeones de América con River.

Además, River cuenta como parte de la cartilla de arqueros de su plantel profesional con Ezequiel Centurión, a quien Gallardo decidió retener tras su paso a préstamo por Independiente Rivadavia de Mendoza; Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz, quien recientemente firmó su primer contrato.

Tercer refuerzo al caer

Mientras se alista para viajar a San Martín de Los Andes, River podría sellar su tercer refuerzo tras los arribos de Fausto Vera y Aníbal Moreno. Tras comunicarse de manera directa con Marcelo Gallardo, el uruguayo Matías Viña se comprometió de palabra a ser parte del proyecto, para lo que ahora se deberá negociar con Flamengo.

En ese sentido, en El Millonario saben que el equipo brasileño no pondrá ningún tipo de traba para acordar un préstamo por un año, con opción de compra.

