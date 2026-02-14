River hoy: la mala racha que debe romper y por cuánto tiempo tendrá cupo para incorporar

Luego de la dura derrota en condición de visitante frente a Argentinos Juniors, River busca dar vuelta la página y recuperar su mejor versión futbolística ante Ciudad de Bolívar, por Copa Argentina. En el medio de esto, se abrió un cupo para incorporar por la lesión de Portillo.

La racha que busca romper River

Luego de un arranque positivo en 2026, en el que parecía que cambiaba la cara respecto al rendimiento de la temporada pasada, River tropezó en su visita ante Argentinos Juniors, en la que cayó por 1 a 0 y de esta manera volvió a encender las alarmas en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

Es que, más allá del pobre nivel futbolístico tanto a nivel general como colectivo, el Millonario tampoco da garantías en cuanto a lo mental, ya que se convirtió en un equipo que si arranca perdiendo tiene pocas chances de dar vuelta el marcador y quedarse con la victoria.

¿Cuánto tiempo tiene River para incorporar por la lesión de Portillo?

La lesión que obligó a Juan Portillo a dejar el terreno de juego en La Paternal a solo un minuto de su ingreso en la visita de River a Argentinos Juniors lo dejará fuera de competencia para lo que resta del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga.

Según pudo saber BOLAVIP, los estudios médicos que se le realizaron al jugador que llegó el año pasado procedente de Talleres de Córdoba arrojaron que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que le demandará una recuperación de entre seis y ocho meses.

Al ser tan prolongado el tiempo que Juan Portillo será baja para el plantel que conduce Marcelo Gallardo,River obtendrá un cupo extra por lesión para incorporar a un nuevo futbolista por fuera de los plazos habituales del mercado de pases.

La advertencia de un jugador de Ciudad de Bolívar

El debut de River en la Copa Argentina, el próximo martes ante Ciudad Bolívar, no será un partido más. Lo que en otro contexto podría entenderse como un compromiso para ganar confianza, hoy se presenta como una verdadera prueba de fuego para Marcelo Gallardo y compañía. Bajo ese contexto, como si fuera poco, el partido ya empezó a tomar temperatura gracias a las desafiantes declaraciones de un jugador rival.

El encargado de encender la mecha fue Brian Quintana, mediocampista de 23 años del equipo bonaerense. Luego de empatar 1-1 ante Godoy Cruz en su estreno en la Primera Nacional, el volante estuvo lejos de apelar al discurso casetero y no tuvo miedo en sacar a relucir su fanatismo por la vereda de enfrente. “Yo soy bostero también y lo voy a vivir como bostero que soy“, disparó sin filtros, dejando en claro que el cruce se presenta como un clásico personal.