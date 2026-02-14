Tras la derrota ante Argentinos Juniors, River estiró una racha negativa de más de 15 meses

Luego de un arranque positivo en 2026, en el que parecía que cambiaba la cara respecto al rendimiento de la temporada pasada, River tropezó en su visita ante Argentinos Juniors, en la que cayó por 1 a 0 y de esta manera volvió a encender las alarmas en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

Es que, más allá del pobre nivel futbolístico tanto a nivel general como colectivo, el Millonario tampoco da garantías en cuanto a lo mental, ya que se convirtió en un equipo que si arranca perdiendo tiene pocas chances de dar vuelta el marcador y quedarse con la victoria.

La última vez que River dio vuelta un partido fue el 6 de noviembre de 2024, cuando en condición de visitante le ganó a Instituto de Córdoba por 3 a 2. En aquella ocasión, el elenco de Gallardo comenzó perdiendo, se puso arriba en el marcador, el local lo empató y sobre el final Facundo Colidio decretó el resultado.

Desde ese encuentro, el Millonario comenzó perdiendo en 18 oportunidades entre fines de 2024 y la actualidad. En los mismos, solamente pudo conseguir cinco empates, mientras que los 13 partidos restantes terminaron en derrota, aunque en algún momento llegó a igualar parcialmente.

Una particularidad que aumenta en este caso es que en las últimas 10 veces que River arrancó perdiendo no sumó puntos y terminó en derrota. Además, solamente ante Racing logró dar vuelta el marcador, en los pasados octavos de final del Clausura 2025, y terminó perdiendo 3 a 2 sobre la hora.

Los últimos partidos en los que River arrancó perdiendo

Fecha Torneo Rival Resultado Final 21/11/2024 LPF 2024 Independiente Rivadavia (V) 1-2 14/12/2024 LPF 2024 Racing Club (V) 0-1 25/01/2025 Apertura 2025 Platense (V) 1-1 01/03/2025 Apertura 2025 Estudiantes (L) 0-2 29/03/2025 Apertura 2025 Rosario Central (L) 2-2 13/04/2025 Apertura 2025 Talleres (L) 1-1 23/04/2025 Libertadores 2025 Independiente del Valle (V) 2-2 20/05/2025 Apertura 2025 (Cuartos) Platense (L) 1-1 25/06/2025 Mundial Clubes Inter de Milán (N) 0-2 17/09/2025 Libertadores 2025 (Cuartos) Palmeiras (L) 1-2 20/09/2025 Clausura 2025 Atl. Tucumán (V) 0-2 28/09/2025 Clausura 2025 Dep. Riestra (L) 1-2 12/10/2025 Clausura 2025 Sarmiento (L) 0-1 02/11/2025 Clausura 2025 Gimnasia LP (L) 0-1 09/11/2025 Clausura 2025 Boca Juniors (V) 0-2 24/11/2025 Clausura 2025 (Octavos) Racing Club (V) 2-3 07/02/2026 Apertura 2026 Tigre (L) 1-4 12/02/2026 Apertura 2026 Argentinos Jrs (V) 0-1

