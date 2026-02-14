Es tendencia:
River Plate

Tras la derrota ante Argentinos Juniors, River estiró una racha negativa de más de 15 meses

El Millonario volvió a perder en el Torneo Apertura y lleva más de un año sin poder dar vuelta un resultado.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
Luego de un arranque positivo en 2026, en el que parecía que cambiaba la cara respecto al rendimiento de la temporada pasada, River tropezó en su visita ante Argentinos Juniors, en la que cayó por 1 a 0 y de esta manera volvió a encender las alarmas en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo

Es que, más allá del pobre nivel futbolístico tanto a nivel general como colectivo, el Millonario tampoco da garantías en cuanto a lo mental, ya que se convirtió en un equipo que si arranca perdiendo tiene pocas chances de dar vuelta el marcador y quedarse con la victoria. 

La última vez que River dio vuelta un partido fue el 6 de noviembre de 2024, cuando en condición de visitante le ganó a Instituto de Córdoba por 3 a 2. En aquella ocasión, el elenco de Gallardo comenzó perdiendo, se puso arriba en el marcador, el local lo empató y sobre el final Facundo Colidio decretó el resultado. 

Desde ese encuentro, el Millonario comenzó perdiendo en 18 oportunidades entre fines de 2024 y la actualidad. En los mismos, solamente pudo conseguir cinco empates, mientras que los 13 partidos restantes terminaron en derrota, aunque en algún momento llegó a igualar parcialmente.

Una particularidad que aumenta en este caso es que en las últimas 10 veces que River arrancó perdiendo no sumó puntos y terminó en derrota. Además, solamente ante Racing logró dar vuelta el marcador, en los pasados octavos de final del Clausura 2025, y terminó perdiendo 3 a 2 sobre la hora. 

Los últimos partidos en los que River arrancó perdiendo

FechaTorneoRivalResultado Final
21/11/2024LPF 2024Independiente Rivadavia (V)1-2
14/12/2024LPF 2024Racing Club (V)0-1
25/01/2025Apertura 2025Platense (V)1-1
01/03/2025Apertura 2025Estudiantes (L)0-2
29/03/2025Apertura 2025Rosario Central (L)2-2
13/04/2025Apertura 2025Talleres (L)1-1
23/04/2025Libertadores 2025Independiente del Valle (V)2-2
20/05/2025Apertura 2025 (Cuartos)Platense (L)1-1
25/06/2025Mundial ClubesInter de Milán (N)0-2
17/09/2025Libertadores 2025 (Cuartos)Palmeiras (L)1-2
20/09/2025Clausura 2025Atl. Tucumán (V)0-2
28/09/2025Clausura 2025Dep. Riestra (L)1-2
12/10/2025Clausura 2025Sarmiento (L)0-1
02/11/2025Clausura 2025Gimnasia LP (L)0-1
09/11/2025Clausura 2025Boca Juniors (V)0-2
24/11/2025Clausura 2025 (Octavos)Racing Club (V)2-3
07/02/2026Apertura 2026Tigre (L)1-4
12/02/2026Apertura 2026Argentinos Jrs (V)0-1
En síntesis

  • Argentinos Juniors venció 1 a 0 a River en la visita del equipo de Marcelo Gallardo.
  • El club no remonta un partido desde la victoria 3 a 2 contra Instituto en 2024.
  • River registra 13 derrotas y cinco empates en las últimas 18 veces que inició perdiendo.
