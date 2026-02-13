Se confirmó la lesión de Juan Portillo y el tiempo que estará sin jugar en River

River perdió en La Paternal frente a Argentinos Juniors, y además de que se generó una gran molestia por el rendimiento del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, también hubo una enorme preocupación por la situación particular que vivió Juan Portillo.

El futbolista que llegó a River desde Talleres, solamente estuvo un minuto en el campo de juego. En una jugada desafortunada, la rodilla le quedó estática y, de forma automática, se tumbó hacia el césped con grandes signos de dolor.

Luego de que se sometiera a los estudios pertinentes, BOLAVIP confirmó que el futbolista de 25 años sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. De esta manera, tendrá que estar sin actividad durante un lapso estimado de 6 a 8 meses. Luego de ello, si todo marcha en las condiciones normales, deberá ponerse a tono desde lo futbolístico para regresar a las canchas.

Es la primera vez que el misionero nacido en la ciudad de Puerto Rico sufre una lesión de semejante magnitud, ya que anteriormente padeció una pubalgia, tuvo complicaciones musculares, un esguince de tobillo y tendinitis. Sin duda alguna, es una noticia muy dolorosa para el mundo riverplatense.

Juan Portillo se retiró lesionado. (Getty Images)

Cabe destacar que, de solicitarlo en la Asociación del Fútbol Argentino, a River se le abrirá un cupo de 10 días -desde el momento en el que reciban la aprobación- para ir detrás de un refuerzo, ya que la lesión de Portillo le demandará un plazo mayor a los cuatro meses, algo que se establece por el reglamento de la Liga Profesional de Fútbol. No habrá limitación geográfica, por lo que podrá buscar dentro del fútbol doméstico o en el exterior.

Los números de Juan Portillo en River

Desde que llegó a River, desde Talleres y en conjunto con Matías Galarza Fonda, el misionero disputó un total de 18 encuentros, donde solamente aportó una asistencia. Tiene una cláusula de rescisión fijada en 100.000.000 de euros.

¿Cómo fue el arribo de Juan Portillo?

Juan Portillo llegó junto a Matías Galarza Fonda, y la operación no se dio por caminos distintos sino que fue parte de una negociación conjunta. Para acordar la llegada, River desembolsó 8,5 millones de dólares, más el 25% de los pases de Alex Vigo y de Federico Girotti. Además, desde las oficinas dirigenciales de El Monumental incluyeron una plusvalía por una futura venta de Facundo Medina.

Esta suma de diferentes cuestiones fueron por el 70% de la ficha de Galarza Forda y el 90% de Portillo. El talentoso volante que tuvo pasos por el fútbol de Brasil como el polifuncional, estamparon la firma de sus nuevos contratos que tienen una vigencia de tres temporadas y media, es decir hasta el 31 de diciembre de 2028.

DATOS CLAVES