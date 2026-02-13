¿River suma cupo para un refuerzo por la grave lesión de Juan Portillo?

La lesión que obligó a Juan Portillo a dejar el terreno de juego en La Paternal a solo un minuto de su ingreso en la visita de River a Argentinos Juniors lo dejará fuera de competencia para lo que resta del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga.

Según pudo saber BOLAVIP, los estudios médicos que se le realizaron al jugador que llegó el año pasado procedente de Talleres de Córdoba arrojaron que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que le demandará una recuperación de entre seis y ocho meses.

Al ser tan prolongado el tiempo que Juan Portillo será baja para el plantel que conduce Marcelo Gallardo, River obtendrá un cupo extra por lesión para incorporar a un nuevo futbolista por fuera de los plazos habituales del mercado de pases.

Para ello, desde El Millonario se deberá hacer una solicitud en AFA que le dará un plazo de 10 días desde que se haya recibido una respuesta favorable de la misma para concretar la inscripción de ese nuevo jugador en caso de querer hacer uso de esa opción.

Juan Portillo solo pudo estar un minuto en cancha en La Paternal.

En caso de salir al mercado, ya sea en el ámbito doméstico o en el exterior, el club podría no salir a buscar un futbolista en la posición de Juan Portillo, pero sí podría hacer el intento de atraer un nuevo centrodelantero ante la preocupante sequía de los que conforman el plantel.

Los números de Juan Portillo en River

Desde que llegó a River, desde Talleres y en conjunto con Matías Galarza Fonda, el misionero disputó un total de 18 encuentros, donde solamente aportó una asistencia. Tiene una cláusula de rescisión fijada en 100.000.000 de euros.

¿Cuándo vuelve a jugar River?

En busca de recuperarse de las dos derrotas consecutivas que sufrió en el Torneo Apertura, River volverá a jugar el próximo martes 17 de febrero haciendo su estreno en Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar. Por Copa de la Liga, su próximo compromiso será el domingo 22 como visitante de Vélez.

