River hoy: Subiabre, en la mira de un equipo español, la queja de Gallardo y el respaldo a Armani

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 26 de enero de 2025, el día después de igualar 1 a 1 ante Platense en el inicio del Torneo Apertura 2025. La queja de Gallardo y Rojas por el estado del campo de juego, el respaldo a Franco Armani, el equipo español que ya inició contactos por Ian Subiabre y el enorme gesto de Germán Pezzella con un chico.

Gallardo y Rojas, críticos con el campo de juego

River inició su camino en el Torneo Apertura 2025 ante Platense en Vicente López y se volvió a Núñez con un punto. A simple vista se podía observar que el campo de juego tenía algunas irregularidades y distintos tonos de verde, inclusive al no ser regado, se pudo notar como algunos jugadores tuvieron algunos traspiés. Matías Rojas, que debutó oficialmente en el Millonario con gol se refirió al tema: “Lo que normalmente hacemos en un toque acá lo hacíamos en tres. Influye un montón. Nos costó un poco el pase filtrado por dentro. La cancha estaba un poco seca”.

Rojas marcó su primer gol en River. (Foto: Prensa River).

Gallardo, por su parte dijo al respecto: “La cancha no estaba para jugar de la manera que nos gusta. Nos faltó un poco más de presencia en el último sector del campo. No me preocupa para nada porque es el primer partido”.

Gallardo habló del error de Armani

Franco Armani fue determinante para que Platense abra el marcador ya que cometió un grosero error y terminó metiendo él mismo la pelota dentro del arco luego de un control que parecía ser sencillo. Gallardo fue consultado en conferencia de prensa y respaldó al campeón del mundo: “Se repone rápidamente como todo arquero de experiencia y de selección. Goles accidentales pueden suceder y lo importante es cómo se repone y sale de ese lugar. No hay nada para decirle, hay que acompañarlo porque estas cosas suceden”.

Villarreal quiere a Subiabre

Una de las grandes promesas de la Reserva de River -que ya jugó cuatro partidos en Primera- es Ian Subiabre, delantero por afuera de 18 años que actualmente está representando a la Selección Argentina Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela. En los últimos días, el pibe oriundo de Comodoro Rivadavia cambió de representante y ahora es Claudio Paul Caniggia. La Página Millonaria informó que Villarreal lo sondeó e inclusive se comunicó con el entorno del futbolista. En Núñez no quieren saber nada con desprenderse del jugador y solamente aceptarían que se vaya por la cláusula de salida que es de 30 millones de dólares.

Ian Subiabre. (Foto: Getty).

Pezzella y un gesto maravilloso con un nene

Pese a no ser el resultado esperado, Germán Pezzella tuvo un muy lindo gesto antes de subirse al micro en Vicente López para regresar al Monumental. El chico que salió a la cancha con él le pidió la camiseta y el marcador central campeón del mundo con la Selección Argentina se la prometió. Una vez terminado el partido y luego de pasar por las duchas, el Cabezón no olvidó su promesa y le regaló su casaca al nene.

