Los 13 juveniles que Gallardo hará parte de la pretemporada de River

La eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura a manos de Racing adelantó el descanso para el plantel de River y allí radica la decisión de Marcelo Gallardo de iniciar la pretemporada mucho antes que la amplia mayoría de los equipos que forman parte de la Liga Profesional, el próximo sábado 20 de diciembre.

Por esa razón, la reestructuración de la plantilla recién estará iniciando más allá de los seis futbolistas a los que ya se dio salida: Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Milton Casco, Miguel Borja y Federico Gattoni. Siendo demasiado pronto todavía para la llegada de los primeros refuerzos, aunque con varias gestiones ya iniciadas, también podría haber lugar para más salidas.

En ese contexto, Gallardo tomó la decisión de confirmar la presencia de 13 futbolistas juveniles el próximo 20 de diciembre, algunos ya con importante rodaje en Primera División y otros que ni siquiera han hecho hasta la fecha su debut profesional.

Entre los más fogueados destacan Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Santiago Lencina. Pero también han sumado buena cantidad de minutos en el último tiempo Cristian Jaime, Thiago Acosta y Bautista Dadín. Entre los que ya hicieron su estreno pero han sumado muy pocos minutos serán parte de la pretemporada Agustín De La Cuesta, Joaquín Freitas, Agustín Obregón y Ulises Giménez.

Ian Subiabre destaca entre los juveniles con mayor rodaje con el plantel profesional. (Getty).

Así las cosas, son tres los juveniles con los que el DT quiere trabajar desde el 20 de diciembre pese a que no han hecho todavía su debut en Primera División: Facundo González, defensor central de 19 años con buen juego aéreo en las dos áreas; Lisandro Bajú, lateral izquierdo de 20 años que es titular habitual en Reserva; y Santiago Beltrán, arquero de 21 años que ya trabajó a las órdenes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina durante la Fecha FIFA de octubre.

La Zona que integrará River en 2026

Para el segundo año consecutivo que la Liga Profesional dispuso la división de sus torneos en Apertura y Clausura con formato de Copa de Liga, River integrará la Zona B junto con Barracas, Huracán, Racing, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos Juniors, Tigre, Gimnasia de La Plata, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento. Además disputará con Boca el clásico interzonal y con Vélez el otro cruce de zonas, este último determinado por sorteo.

¿Cuándo será el debut de River en el Torneo Apertura?

El Torneo Apertura 2026 que abrirá una nueva temporada de competencia oficial para la Liga Profesional tiene su inicio programado para el fin de semana del sábado 24 y el domingo 25 de enero.

