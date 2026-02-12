Encuesta Bolavip: los hinchas de River piden de manera apabullante a los pibes en la delantera vs. Argentinos Juniors

En el marco de la quinta fecha del Grupo B del Torneo Apertura, en el Estadio Diego Armando Maradona, River visita a Argentinos Juniors en búsqueda de recuperarse tras la dura goleada ante Tigre y así volver a prenderse dentro de los primeros puestos de la zona.

Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, haría dos cambios respecto al equipo que paró con Tigre, ya que Marcos Acuña regresaría al lateral izquierdo en lugar de Matías Viña, mientras que Giuliano Galoppo reemplazaría al expulsado Fausto Vera.

Teniendo en cuenta que el DT mantendrá a Facundo Colidio y Maximiliano Salas como titulares, Bolavip realizó una encuesta en el canal de Whatsapp para consultarle a los hinchas cuál tiene que ser la dupla en la ofensiva titular para visitar al Bicho en La Paternal.

Finalmente, la votación fue más que clara: los fanáticos del Millonario quieren apostar por los pibes. Es por eso que la dupla más elegida fue la compuesta por Ian Subiabre, un habitual suplente, y Agustín Ruberto, quien sumó minutos por primera vez en el certamen ante Tigre.

Los resultados de la encuesta a los hinchas de River.

Con más de 2 mil votos la dupla conformada por los jugadores surgidos de las divisiones inferiores del club encabezó la encuesta de la más pedida por los hinchas. En segundo lugar quedó Maximiliano Salas en lugar de Ian Subiabre y Agustín Ruberto como referencia de área.

Más allá del pedido de los hinchas, todo indica que en este encuentro ninguno de los dos irá de la partida, debido a que Gallardo no quiere realizar grandes cambios con respecto al último compromiso de su equipo. Además, estos dos futbolistas nunca jugaron juntos de la partida en Primera División.

La posible formación de River ante Argentinos Juniors

El Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

