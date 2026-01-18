Los puntajes jugador por jugador de River vs. Peñarol: Quintero, Beltrán y Subiabre en el top

Santiago Beltrán (6): cumplidor partido del arquero juvenil, que otra vez terminó el encuentro con la valla invicta. Se mostró rápido para los achiques y ágil para las salvadas, pero no tuvo una situación puntual destacable, sino que su performance fue pareja durante los 90 minutos.

Gonzalo Montiel (5): luego de haber sido una de las figuras en el partido ante Millonarios, con gol incluido, en el amistoso con Peñarol tuvo una performance más discreta. En ataque no participó con subidas por la banda, y en defensa tampoco sufrió.

Lucas Martínez Quarta (5): firme con los pases para iniciar los ataques desde la zona baja, y regular con las pelotas aéreas, el defensor supo explotar sus virtudes y disfrazar las acciones en las que quedó mal parado en las contras de Peñarol.

Lautaro Rivero (5): al igual que MQ, tuvo un partido firme en la pelota quieta, una de las armas más certeras del Manya para generar peligro. Tuvo errores en la marca y quedó mal parado en algunos contragolpes, pero promedió un buen encuentro.

Matías Viña (6): de la zona defensiva, el que más intentó contra el arco rival. Tuvo una de las acciones más claras del partido, cuando Quintero le dejó servido un cambio de frente que terminó en el área rival. El charrúa definió mal y no terminó en gol, pero intentó en reiteradas ocasiones ese tipo de subidas. En defensa no sufrió.

Kevin Castaño (4): una vez más, muy flojo lo del colombiano. Ni durante 2025, ni en los primeros amistosos del 2026, demostró estar a la altura de lo que River lo pagó. Temeroso, errático e inconexo, un partido para el olvido, que se terminó a los 63 minutos cuando salió en lugar de Tomás Galván.

Aníbal Moreno (6): prolijo, firme en mitad de cancha y, sobre todo, tiempista y líder del juego. Con poco más de una hora en el campo, Moreno mostró su calidad y su visión de juego, siendo el primer tiempo la mejor etapa de River en el partido, donde el volante tuvo enorme responsabilidad.

Fausto Vera (5): buen partido, aunque en un compromiso por los puntos tendría que haber recibido una tarjeta roja. El volante cometió una extensa lista de infracciones, algunas de ellas muy al límite de la tarjeta. Sobre el final del partido vio la amarilla. En cuanto al juego, aportó sacrificio y pases de mitad de cancha en adelante.

Juan Fernando Quintero (7): el mejor de los que fueron titulares en River. Juanfer fue el capitán del Millonario en Maldonado, y demostró su liderazgo con buen fútbol. Pases en profundidad, pases cortos, cambios de frente y asistencias que no llegaron a buen puerto. Casi no cometió errores, pero tampoco incidió en el resultado final.

Facundo Colidio (5): intrascendente partido. Fue titular junto con Driussi y ninguno de los dos delanteros marcó incidencia en el resultado ni el juego. Los quince minutos que compartió con Salas tampoco fueron parámetro, y quedó eclipsado por el fenomenal ingreso de Subiabre.

Sebastián Driussi (4): nuevamente fue el más flojo de River. El delantero está realizando una pretemporada sano físicamente luego de mucho tiempo, pero en el juego, por ahora, no se vio plasmada esa cuestión. Salió en el entretiempo por Salas.

INGRESARON

Maximiliano Salas (5): aportó más entrega y sacrificio que Driussi, pero no impuso diferencias en el campo de juego. Redondeó un buen segundo tiempo, sin destacar demasiado.

Santiago Lencina (5): un buen ingreso. Intentó generar peligro desde la mitad de cancha.

Giuliano Galoppo (5): sin grandes acciones, cumplió al anotar su penal en la definición.

Tomás Galván (6): volvió de Vélez para ser tenido en cuenta por Gallardo, y aprovechó su oportunidad en Maldonado con un buen ingreso. Intentó asistir a Subiabre en la jugada de mayor peligro a favor de River y anotó su penal en la definición.

Ian Subiabre (7): el mejor de River. En apenas 27 minutos disputados, el juvenil demostró tener lo que le falta al equipo de Marcelo Gallardo, que es ese jugador gambeteador y revulsivo con acciones individuales. Tuvo las jugadas más claras contra el arco rival y anotó el penal ganador en la tanda. Pide titularidad.

Facundo González (-): insuficientes minutos para ser calificado.