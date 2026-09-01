River recibió una oferta del exterior por Lautaro Rivero: los detalles

En la etapa final del mercado, el Millonario analiza la posible salida del defensor central.

La salida de Eduardo Coudet y el paso al frente de Leonardo Ponzio como entrenador interino provocaron volantazos en River Plate. A pesar de que el torneo está en marcha, la dirigencia no descarta más movimientos en el mercado de pases.

En ese contexto, mientras negocian por refuerzos, desde el exterior llegó un ofrecimiento formal por Lautaro Rivero. El defensor central, que perdió protagonismo con el arribo de Nicolás Otamendi tras el Mundial 2026, podría salir sobre el final del mercado.

Según adelantó Germán García Grova, Shabab Al-Ahli Dubai FC, de los Emiratos Árabes Unidos, puso sobre la mesa 5 millones de dólares para hacerse del pase del jugador de 22 años.

La posición de los dirigentes de River es intentar vender a Rivero de manera definitiva. Las negociaciones están en marcha, el Millonario no rechazó las propuestas, pero hay diferencias. Los clubes seguirán dialogando para ponerse de acuerdo.

Los números de Lautaro Rivero en River

Desde su debut en River en 2025, el futbolista que pasó por Central Córdoba de Santiago del Estero a préstamo disputó un total de 43 partidos en los que aportó 3 goles y 1 asistencia. No sumó títulos hasta el momento y su rendimiento se dio de mayor a menor.

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