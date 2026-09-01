La dirigencia del Millonario estará habilitada para negociar por 10 días más en caso de precisar otra incorporación.

A pesar de que el Torneo Clausura está acercándose a la mitad de su etapa inicial, los equipos del fútbol argentino todavía pueden incorporar. River tenía el 2 de septiembre como límite, pero ahora podrá extenderlo para continuar con las negociaciones abiertas.

Por la rotura de ligamentos de Giorgio Costantini, la promesa brasileña que sufrió una segunda lesión grave en menos de un año, el Millonario obtendrá un permiso especial de AFA para incorporar a algún futbolista 10 días más tarde. Es decir, hasta el 12 de septiembre.

Esta cláusula tiene una condición. Solo podrá reforzarse con un jugador del fútbol argentino o con algún futbolista que se haya quedado libre antes del 2 de septiembre, el cierre del mercado.

Giorgio Costantini sufrió otra rotura de ligamentos.

De esta manera, la dirigencia podrá negociar con tranquilidad para reforzar una zona clave para el equipo de Leonardo Ponzio. En los últimos días, varios nombres de defensores centrales se asociaron con un posible movimiento al club de Núñez, por lo que podría sumarse alguna cara nueva a la última línea.

Francisco Álvarez, en la mira de River

El defensor central de Argentinos Juniors se convirtió en los últimos días en una de las prioridades para el Millonario. Con Lucas Martínez Quarta en la mira, River podría sumar a otro primer zaguero y el del Bicho atraviesa una destacada actualidad.

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Además de Álvarez, que también está en carpeta de Boca, otro central del medio local fue sondeado por River y cumpliría las condiciones para ocupar ese cupo hasta el 12 de septiembre: Juan Giménez, de Rosario Central.

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