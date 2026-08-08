River confirmó los refuerzos que se incorporan para los octavos de la Copa Sudamericana

El Millonario se medirá ante Santa Fe el próximo miércoles por la ida de los octavos se final del certamen continental.

Los de Eduardo Coudet tienen un objetivo claro en este 2026: ganar la Copa Sudamericana. River inició el segundo semestre con el pie izquierdo, pero tiene la oportunidad de revertir esa situación en un corto plazo: el miércoles 12 en Bogotá y el 19 en Buenos Aires se jugarán los octavos de final del certamen continental entre los de Núñez y Santa Fe.

De cara a esta instancia, los equipos tienen la posibilidad de realizar cinco modificaciones en la lista de buena fe y en el caso de River los elegidos para incorporarse fueron: Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Thiago Almada, Tobías Andrada y Rafael Santos Borré.

Thiago Almada, jugador de River. (Foto: Getty -imagen crada con Gemini).

Coudet optó principalmente por los refuerzos ofensivos, además del caso de Nicolás Otamendi, quien llegó y se convirtió en capitán y titular indiscutido. El resto de los refuerzos que se incorporan a la lista de buena fe son futbolista que juegan de mitad de cancha para adelante.

Los refuerzos que se quedaron afuera

El Millonario jugó fuerte en este mercado de pases y se sabía que no todos los refuerzos se iban a meter en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana. Los futbolistas que deberán esperar para ingresar en dicha lista son: Mauro Arambarri, Francisco Ortega, Lucas Beltrán y Giovanni González.

Un detalle no menor es que el Millonario no cuenta con un lateral por izquierda suplente natural y la presencia de Francisco Ortega en la lista estuvo en duda hasta último momento, pero el Chacho se inclinó por otras opciones. Cabe destaca que cuando Acuña no estuvo a disposición, quiénes ocuparon su puesto fueron Facundo González y Lautaro Rivero.

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¿Cuándo se pueden hacer más cambios en la lista de la Copa Sudamericana?

Si River supera a Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana, de cara a la fase de cuartos de final, el entrenador tendrá la oportunidad de realizar tres nuevos cambios en la lista. Se estima que en ese caso quienes se incorporarán son Lucas Beltrán, Francisco Ortega y Mauro Arambarri.