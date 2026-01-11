Jugador x Jugador de River vs. Millonarios en su primer amistoso de 2026

Santiago Beltrán (6): Tuvo la responsabilidad de reemplazar a un referente con Armani y estuvo a la altura de las circunstancias. Diagramó alguna salida en falso, pero también respondió de manera atinada cuando fue inquietado por el conjunto rival.

Gonzalo Montiel (7): El lateral derecho de River redondeó una presentación bastante tranquila y con escaso trabajo defensivo. Paralelamente, se proyectó de manera permanente, siendo opción constante con sus escaladas. Marcó mediante una ejecución de penal.

Gonzalo Montiel en acción. (Foto: Prensa River)

Lucas Martínez Quarta (7): En general, tuvo intervenciones acertadas, algo beneficiadas por los intentos aislados del conjunto colombiano. El primer marcador central del equipo Millonario fue tiempista y estuvo sólido en los duelos individuales.

Lautaro Rivero (6,5): Una actuación satisfactoria del juvenil que se asentó en el primer equipo de River. Pese al acotado trabajo ofensivo de Millonarios, se lo vio atento y firme en el uno contra uno, tanto por arriba como por abajo. Saldo positivo en los duelos.

Facundo González (6,5): El juvenil debutó como titular y en una posición algo improvisada dado que es central. Pese a ello, mantuvo la firmeza y la sobriedad a lo largo de todo el partido, mostrándose atento en la contención. Poco en ofensiva.

Kevin Castaño (5): Buscó desprenderse y ser una alternativa a la hora de la generación, pero, una vez más, no lo logró. Fue solidario en la recuperación y no tuvo grandes inconvenientes en la mitad de la cancha, pero nuevamente pasó desapercibido.

Fausto Vera (7): Tuvo su presentación con la camiseta de River y, si bien no se lució, se caracterizó por el orden de principio a fin. Muy criterioso en torno a la ubicación y los desplazamientos, siendo efectivo en la contención y preciso con la pelota.

Giuliano Galoppo (6): Alternó buenas apariciones con intentos equivocados, pero fue de los jugadores más peligrosos que tuvo River en cancha. Se desprendió repetidamente, llegando al área por sorpresa, aunque no logró lastimar. Recurrió al juego brusco.

Juan Fernando Quintero (6,5): Partió recostado sobre la derecha, lo cual volvió a limitarlo a la hora de la visión y de la toma de decisiones. Sin embargo, el colombiano fue el hombre más claro de River hasta que salió reemplazado en el entretiempo.

Juan Fernando Quintero con la pelota. (Foto: Prensa River)

Sebastián Driussi (4): Un partido para el olvido, a tono con la manera en la que terminó el 2025. Extremadamente estático, abusando de las descargas hacia atrás y llamando la atención por su escasa movilidad. No llevó peligro en ningún momento.

Maximiliano Salas (6): Fiel a su estilo, se mostró completamente comprometido e involucrado con el andamiaje ofensivo del equipo. De todos modos, se lo buscó con intentos un tanto imprecisos que no lo beneficiaron en los metros finales de la cancha.

Ingresaron:

Santiago Lencina (6,5): Con su aparición en el campo de juego, River tuvo algo más de agilidad y verticalidad en las transiciones. Incisivo con la pelota en los pies.

Ian Subiabre (6,5): Acertó y se equivocó, pero intentó absolutamente siempre y fue un dolor de cabeza constante para la última línea de Millonarios.

Matías Viña (6,5): Auspicioso ingreso del uruguayo. En su primera intervención, asistió a Galván en la acción del penal. Sólido atrás y bien con la pelota.

Tomás Galván (7): Interesantes minutos del volante que volvió de Vélez. Le cometieron el penal del primer gol y manejó el esférico con claridad.

Fabricio Bustos (4,5): Dejó un gran espacio a su espalda que generó la expulsión de Portillo. Poco y nada durante su tiempo en la cancha.

Juan Carlos Portillo (4): Una aparición de pesadilla, viendo la tarjeta roja en su primera intervención nítida en el campo de juego.

Agustín Ruberto (5): El joven delantero de River ingresó con la misión de marcar y tuvo una chance inmejorable, pero falló el penal.