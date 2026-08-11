Tras un año y medio colgado en River y seis meses en Sevilla, Federico Gattoni seguirá su carrera en el ascenso de Italia

El paso de Federico Gattoni por River quedó para el olvido. El surgido en San Lorenzo llegó como refuerzo estelar de la defensa millonaria en julio de 2024 con Martín Demichelis, pero al mes se dio su salida para el regreso de Marcelo Gallardo, quien decidió no tenerlo en cuenta.

Así, su préstamo desde Sevilla duró un año y medio, pero Gattoni disputó apenas 7 partidos en total. Con 27 años, sus temporadas en el conjunto español no fueron las que esperaba el defensor, ya que apenas disputó 5 encuentros en el club andaluz y tuvo tres cesiones: en San Lorenzo, en el Anderlecht belga y su último paso por River.

Luego de atravesar todo el primer semestre del 2026 sin minuto en el equipo del Nervión, el futuro de Gattoni está a punto de definirse, al estar ultimando detalles para una nueva cesión. En este caso, a la segunda división de Italia.

Según informaron medios locales como El Diario de Sevilla, uno de los portales más reconocidos de dicha ciudad, Federico Gattoni se encuentra cerca de ser refuerzo del Ascoli Calcio, equipo refundado en 2014 que ha disputado más de 16 temporadas en la Serie A a lo largo de toda su historia, desde 1898 hasta la actualidad.

Gattoni, en Sevilla

El portal sevillano expresó: “Aunque no está cerrada al 100%, es una operación que está cerca de concretarse y dejaría aún más hueco en un Sevilla al que le siguen faltando bastantes incorporaciones de cara al debut liguero que tendrá lugar el próximo sábado 15 frente al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán”.

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Así las cosas, el futuro de Gattoni estaría a punto de definirse, arribando a su tercer club en Europa y el quinto en su carrera, luego de haber atravesado un paso para el olvido en River.

Los números de Federico Gattoni en River

Federico Gattoni llegó de la mano de Martín Demichelis y fue uno de los pocos jugadores de su ciclo que se mantuvo en el club con la conducción de Marcelo Gallardo. Desde su presentación, disputó un total de 7 partidos (el último fue el 19 de marzo), sin convertir goles ni aportar asistencias en sus 506 minutos en cancha.

El mercado de pases de River cuando llegó Federico Gattoni

En julio del 2024, River incorporó cinco futbolistas por pedido de Martín Demichelis. Entre ellos, Gattoni, quien llegó junto con Jeremías Ledesma, Franco Carboni, Felipe Peña Viafore y Adam Bareiro. Apenas un mes después, la dirigencia optó por cambiar de entrenador con el reemplazo de Micho por Marcelo Gallardo, quien hizo un mercado de pases paralelo al fichar a Germán Pezzella, Marcos Acuña y Fabricio Bustos.

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En síntesis