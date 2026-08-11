Di Carlo habló de todo: el presente de River, la banca a Coudet y el error con los borrados

Luego de un mal inicio de semestre de River, el presidente Stefano Di Carlo habló en conferencia de prensa, en donde tocó todos los temas de actualidad de la institución. Entre ellos, bancó al entrenador Eduardo Coudet luego de que este ponga en duda su continuidad.
Además de esto, se refirió al fuerte mercado de pases que realizó el club, con la llegada de 9 refuerzos. En base a esto, afirmó que hicieron tres mercados en uno solo, con la intención de generar una importante base para los próximos tres años.
Por otro lado, también reconoció su error con respecto a los 15 futbolistas que fueron separados del plantel. Allí se hizo cargo de que las formas de comunicarle a los jugadores no fue la mejor, por lo que esto no volverá a ocurrir en el futuro.
Publicidad
El partido suspendido en Colombia
"Lamentamos enormente la tragedia ocurrida en Colombia. Ahora estamos aguardando la confirmación de Conmebol sobre qué va a ocurrir. Ayer nos notificaron de la suspensión provisoria y la reprogramación. En relación a los hinchas que viajaron, vamos a intentar desde el club ayudarlos y acompañarlos con el nuevo viaje, porque es una fatalidad y se les hace difícil afrontar dos veces el viaje. En la medida que podamos los vamos a ayudar".
Las salidas de los borrados
"No esperábamos más ventas, todo está en sintonía con lo que esperábamos. Nosotros tenemos el mercado cerca y los llamados están antes de que abra. Todo está en sintonía de lo que veníamos de los jugadores".
El plantel de River
"Se buscó el perfil de jugadores creativos que generan y ellos son Almada y Andrada. En el diseño del plantel creemos que estamos más equilibrados de ayer. Si uno mira jugadores que nos han llevado a la final y que eran titulares hoy quizá son suplentes. Si hoy un titular es suplente es porque fuiste levantando la jerarquía del plantel. Todos son grandes profesionales. Después la titularidad o no son cosas que competen al entrenador. Solo te digo que hicimos un mercado que creemos que es balanceado".
La salida de Juanfer
"Con Juanfer ocurrió la cuestión pública y a partir de ahí él decidió continuar en otro lado. Nosotros con respeto decidimos rescindir de común acuerdo y es lo que River debe hacer con un ícono del club. Por eso el club lo acompañó con la rescisión".
La decisión de los borrados
"Los borrados fue un error nuestro porque pensamos que separar los grupos iba a acelerar las salidas para poder afrontar el mercado de pases. Muchas veces la masa salarial hacen colapsar las economías de los clubes. Cuando quedas comprometido con contratos grandes se hace muy complejo. Por eso fue la decisión abrupta y el error en las maneras, que las tenemos que corregir. Tenemos que mirar para delante y apoyarnos entre todos".
Publicidad
La planificación a tres años
"Eso creo que es más una cuestión del entrenador. Siempre fuimos respetusos y no nos metemos en lo deportivo. Si necesitamos que los jugadores que llegaron se ensamblen y ahí evaluar. El nivel de inmediatez que se ha impuesto por estas cinco derrotas no quita que River tenga herramientas para haber ganado estos partidos. Esta situación crítica hace pensar que si intervenimos con los jugadores de jerarquía que llegaron nos van a ayudar a poder sortear este momento y nos van a dar la estructura para los próximos tres años, donde vamos a reconstruir. Tenemos que ofrecer una estructura para que pueda darse".
La necesidad de tiempo
"Siempre es atractivo poner nombres propios, pero acá hay un sistema en el que cada uno hace su parte. En la pretemporada no hubo un tema de cantidad de jugadores, porque cuando lo requirieron subieron chicos de Reserva. En Manchester City tienen 20 jugadores en la plantilla estable y así ocurre en todos lados. No hay temas de planificación, sí creo que el contexto pone en agenda la necesidad de construir hipótesis que expliquen lo que nos pasa. Llegamos a esta situación crítica, en la que tomamos decisiones críticas, porque veníamos de un momento parecido al actual. ¿Por qué ahora vamos a pensar que estas cosas explican lo que pasó en estos partidos si pasó lo mismo el año pasado? Con tiempo de adaptación nuestra plantilla que tiene jerarquía nos va a dar el funcionamiento que esperamos encontrar. Hay una enorme convicción de que River tiene todas las condiciones para desplegar y antes no estaba ese concepto.
El estado del campo de juego
"El campo de juego fue por un problema de comunicación y una reforma estructural que hicimos. Removimos un metro para abajo cuando estrenamos el híbrido. Lo pudimos hacer en pandemia que teníamos muchos días y lo volvimos a hacer. Este proceso lleva 80 días y acá, después de varios años y recitales encima, definimos volver a la misma base para tener otro margen para los próximos días. Si necesitamos 80, usamos este receso de 54 días y entendimos que este cambio estructural iba a darnos frutos para lo que viene, aceptando que en las primeras fechas de local iba a haber un proceso de mejora. En la próxima fecha va a estar 8 puntos y luego va a estar 10 puntos".
Más de la pretemporada
"La pretemporada fue pedida por el cuerpo técnico porque creímos que era lo correcto. Nos ajustamos a los requerimientos y los cumplimos, no hubo ninguna diferencia ni planteo en la pretemporada. Hablamos con ellos y dijimos que pudimos hacer algo distinto, pero hicimos lo que creíamos que era mejor. Sentimos que cuando perdes todo está en observación, pero todo funcionó, si no lo diría. Hemos demorado en hablar y hacemos autocrítica. Acá sentimos que no había muchas correcciones para hacer".
Los fallos arbitrales en contra de River
"Primero a River lo han perjudicado en los últimos partidos, esa situación es evidente y no se puede tapar el sol con la mano. No podemos decir las cosas como son, todos los hinchas lo vemos en los equipos. Hay manoseo de todo tipo y color, no solo hacia River. No voy a especular, todos vemos lo mismo y la verdad es que estamos esperando que encuentren un límite. Eso es general, no solo con River. Tenemos que saber que somos nosotros contra todos y nos tenemos que poner de pie. Primero tenemos que arreglar el fútbol de River. Ahora, eso no invalida que todo lo que está pasando es increíble ya. Es contra River y contra muchos otros, es un manoseo general y data de más de 10 años. Todos sabemos que se inventó la frase de la guardia alta y no es casualidad. Le pido al hincha de River que pongamos el ojo donde lo tenemos que poner. Recojamos lo que dijo Otamendi, somos nosotros contra todos y tenemos que entender que todo esto existía antes. Hay una cuestión tradicional de llorar o no llorar, pero River tiene que jugar al fútbol y ganar. Belgrano fue un justo campeón, uno no puede ignorar el mérito de los rivales y nos ha pasado con los equipos que hemos perdido, el mérito del otro está. Por supuesto las cuestiones arbitrarias inciden".
Publicidad
Las críticas a la comisión
"En relación a lo del hall son dos cuestiones distintas. La cancha es de la gente y el hall es de la política de River. Mi abuelo fue presidente del club, y sabemos que en momentos incómodos encuentra el espacio para generar situaciones que tienen que ver con la política. En la cancha hubo una crítica a la comisión que fue sincera y con razón, por el enojo propio del partido. Lo entendemos y estamos trabajando para darlo vuelta. Ahora necesitamos del tiempo para demostrar que las decisiones fueron las correctas y River se va a poner de pie y va a volver a ganar cosas más temprano que tarde. Las cuestiones del hall son de la casa y mientras las hagan sin violencia están bien".
La continuidad de Coudet
"Con respecto al entrenador no corresponde. Si él siente o decide que no encuentra la manera, como pasó con Gallardo, imaginen el punto de partido y lo complejo que es construir y lo que le toca a Coudet. En tanto él sienta que tiene la fuerza lo vamos a acompañar porque creemos en él".
La situación de los borrados
"Lo de Castaño está cerrado, 5 millones de dólares por el 50%. Estamos a la espera de dos clubes por los préstamos de Viña y Páez. En ese caso quedan cuatro jugadores que están con conversaciones avanzadas y hay un tema de respeto por lo que no puedo contar las negociaciones privadas. Es una situación que de 14 son 4 y se va a dirimir en los próximos días".
El costo de Thiago Almada
"Fueron 20 millones de euros por el 100% de la ficha de Almada".
El rol de Longoria en River
"Longoria es otro de los temas que se hizo en el marco de las cinco derrotas. Todo pasa a estar en observación. En 50 días de trabajo no puede ser evaluado. Si podemos hacer autocrítica sobre lo que pasó en enero, no en lo que pasó en este. La dirección del fútbol está en cabeza mía y la secretaría técnica. La figura de Longoria nos da apoyatura en el diseño del armado y la operación del fútbol. El error fue no ponerle un nombre tradicional a su rol, pero estamos haciendo un montón de avances. Todo es tiempo y por eso no hacemos un balance ahora".
Publicidad
La ingeniería económica del mercado
"Ahí la ingeniería en general es que nosotros tenemos un recurso presupuestario para este mercado y el de enero. Tenemos acuerdos comerciales nuevos para financiar este mercado y tenemos ventas e ingresos proyectados. Tenemos los mismos ingresos que los costos de mercado".
La mirada sobre el cuerpo técnico
"Al técnico lo veo bien, apoyado por el grupo. Veo una enorme mancomunión. Después del partido con Central y en todos momentos hablamos con él. Hablamos con los referentes e integrantes del plantel. Esa tarea la hicimos para tener diálogo fluido con los profesionales que hoy tenemos. Encontramos esa unión y determinación de parte de todos, de que esto es tiempo y en un momento se va a dar vuelta. River tiene un camino de ascenso, que aún no llega, pero hay mucha convicción".
El cierre del mercado
"El mercado de pases de River ya terminó. Quedan 20 días de mercado y nos ajustamos al calendario, que después de iniciar la competencia tenemos durante un mes y medio la ventana para incorporar. En estas condiciones, en este contexto, operamos en el mercado de la mejor manera, con las herramientas que tenemos. Hicimos un esfuerzo enorme por la determinación de buscar jugadores que son difíciles. La complejidad de las operaciones tienen que ver con la expectativa del propio jugador, con el contexto y en este contexto tener jugadores que creen en el proyecto de River habla de la armonía que tenemos".
El mensaje al hincha
"No por eso dejamos de trabajar, de intervenir en el mercado y hacer todo lo que podemos hacer. Trabajamos con mucha honestidad, durante muchas horas para poder a River en otro lugar y nos encontramos con esta situación. Cometimos errores, podemos cometerlos ahora, pero no por eso dejamos de actuar. Entiendo que los hinchas y socios estén irritados porque la situación es compleja y el dirigente sobrevuela. Este no es el caso, como hinchas en otros momentos incómodos de River nos ha pasado y nosotros estamos haciendo todo para acomodar esto. Tenemos la base para rehacernos para estos tres años. Entendemos a la gente lo que expresan y es el tiempo para ensamblar a este equipo. Va a ser largo, pero River va a volver donde tiene que estar. Nuestra convicción es absoluta. Quizá otro error haya sido la demora en hablar con el hincha de River, porque la cantidad de temas y decisiones que hubo que tomar hizo que nos hayamos enfocado y cuando terminamos el mercado hicimos un balance para verificar que ocurrió lo que dijimos".
La banca a Coudet
"Estamos todos muy unidos, vemos un especial apoyo del grupo y de los jugadores, que tienen una creencia igual que la nuestra con el entrenador, en su capacidad de trabajo. Tenemos la urgencia por la situación crítica y todo se hace más grave, pero tenemos que tener ese horizonte de calma y unión de cara a lo que viene. Este equipo necesita mayor funcionamiento, las herramientas están y los juveniles van a crecer. River va a volver a ser lo que tiene que ser, estamos convencidos. Necesitamos tiempo y en este proceso que va a transcurrir va a ser incómodo como lo viene siendo. Así funciona el fútbol".
Publicidad
Más del presente de River
"El contexto toma todo más negativo de lo que es y lo que hemos hecho en estos 60 días está relacionado con lo que dije en una entrevista, de achicar la plantilla y tener jugadores de trayectoria y jerarquía. También invertir lo mismo en fútbol pero en menor cantidad de nombres. A partir de eso empezó a convivir esta replanificación con el River que queremos para los próximos tres años. El problema que tenemos es la urgencia, porque no podemos plasmar eso con la velocidad que todos queremos. Esto se combina con una racha negativa que no es aceptable para River y merece poner fuerte atención en el tema. Sentimos que lo que nos ocurre es que tenemos un tal grado de frustración, que no salen las cosas y que el hincha de River ha perdido, con razón, toda capacidad de proyectar lo que viene y la base que estamos construyendo. Muchas veces nosotros decimos cómo ocurre esto con los refuerzos, pero todavía no se han ensamblado. Cuando venis en momentos complejos las transiciones son largas".
La pretemporada en España
"Estaba la cuestión que ocurre de la pretemporada y la cantidad de jugadores. En ese sentido, tampoco tuvo incidencia el cuerpo técnico porque tuvo la posibilidad de pedirnos más profesionales y viajaron 6 juveniles para complementar. Casi todos los equipos del mundo tienen entre 20 y 24 profesionales y en Argentina está aceptado tener a 35 profesionales. Estuvimos con varios integrantes de la mesa directiva y en ningún momento hubo un requerimiento en la pretemporada para tener a más profesionales para ese formato de trabajo. Sabemos cómo es el fútbol, ganas 5 partidos y los problemas no existen cuando los hay y si perdes 5 partidos se generan explicaciones que tampoco son tales".
Los jugadores que se fueron y la pérdida patrimonial
"Hoy quedan 4 jugadores, estamos hablando con ellos y su voluntad. En cuanto a la afectación patrimonial, eso también hagan oídos internos más allá de las maneras. Hoy estamos todos muy unidos y enfocados en lo que tiene que ver con revertir esta situación. Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar para delante y entender que no generamos ningún perjuicio. Lo que está mal hay que pedir disculpas con los involucrados y es lo que hicimos. El mercado sabe el valor de cada jugador y eso no cambia. Todos los que operan son profesionales y entienden lo que cuesta cada operación. El club tomó la postura de aceptar la pérdida y establecer un valor de equilibrio para acordar la venta. El club decide ceder a los jugadores para no perder un activo y eso genera en el medio que el jugador recupere valor para hacer una operación después".
Los borrados en Cantilo
"La decisión de los jugadores apartados responde a una decisión deportiva y a partir de allí viene de una contracara para poder incorporar. La experiencia indica que es muy complejo, muchas veces se intentaron otras maneras y no funcionaron. Además pueden ser posibles o viables cuando es un número más acotado de profesionales. En este caso era una cantidad importante, que respondía a una cuestión deportiva y tuvimos que tomar una decisión, que en lo que tiene que ver con las formas, que fue un error en cuanto a las maneras y la decisión del lugar donde se decidió separar a los jugadores. Muy poco tiempo después sugerimos si querían ir al predio de Ezeiza pero prefirieron dejar todo como estaba. Tomamos nota del error en cuanto a las formas y la comunicación. Para ser honesto, se pudo generar un preaviso para separar los grupos de trabajo. Hemos conversado con ellos, hablé con Pezzella e intentamos corregir en tiempo real, independientemente de que River no salga a hablar. Hubo referencia a las maneras con el plantel profesional, pero hubo entendimiento de que era un tema deportivo y hubo un acuerdo bastante general de la comunidad riverplantense. Eso no quita los errores de las formas y tenemos que aprender de ellos".
Las inversiones de River
"Lo hacemos con la tranquilidad de que tenemos una economía fuerte que venímos construyendo desde hace 13 años. Con mucho esfuerzo y sin mandarse la parte logramos construir una economía fuerte para River y esto que pasa es la consecuencia de poder invertir a este nivel, porque esta economía es para el fútbol de River y esta es nuestra prioridad. El momento requería rediseñar la plantilla y una cuestión que surge es sobre los jugadores separados".
Publicidad
El mercado de pases
"Tomamos un camino más agresivo, como justamente dije, que tenía que ver con hacer un mercado de pases fuertes que nos diera las herramientas para acomodarnos en la segunda parte del año y a partir de ahí tener una base de plantilla para poder ordenar el proyecto de fútbol de River. Todo eso tenía que ver con generar un salto de nivel y buscar jerarquía. Además con la velocidad que el momento requería, que hizo que no solo buscamos jerarquía, sino que también proyectos jóvenes del fútbol argentino. En un punto lo que hicimos fue tres mercados de pases en uno. Nosotros cometimos errores como todos, pero no por eso dejamos de hacer. Para nosotros es muy complejo y grave la cantidad de derrotas que fuimos cosechando en el último tiempo y las experiencias que estamos teniendo. Hicimos un mercado tres en uno, que pudimos afrontar y genera ruido en el sistema del fútbol por las inversiones que River hace en los mercados de pases".
Tomó la palabra Di Carlo
"Estamos hoy reunidos con la mesa directiva, que somos las personas que llevamos la labor diaria de la administración del club y nos parecía importante estar todos juntos en un momento delicado para hacer un balance de lo que pasó en este tiempo. De ahí para acá el balance del mercado de pases y abrir a preguntas. Son tantos temas que nos pareció importante para desarrollar cada uno de los temas que queríamos contarles. Voy a hacer un reconto breve del estado de situación. Quiero extenderle tranquilidad al hincha de River. Venimos de un punto de partido que todos sabemos que es complejo, esto que nos pasa no es una situación que es de ahora, venimos de una situación de declive desde hace tiempo. Hay cuestiones de contexto y experiencias históricas que indican que grandes equipos del mundo han tenido baches o cuestiones que han complicado lo que vino después. En nuestro caso nuestro punto de partida fue ese y nos encontramos en febrero con la decisión del cambio de entrenador por todo lo que pasó."
Di Carlo estará acompañado de dirigentes
El presidente de River hablará en conferencia de prensa y a su lado estarán los tres vicepresidentes del club, Ignacio Villarroel, Andrea Ballotta y Mariano Taratuty, más el tesorero Guillermo Laje y el secretario general, Agustín Forchieri.
Di Carlo rompe el silencio
El presidente del Millonario brindará una conferencia de prensa, en la que se referirá al presente futbolístico que atraviesa el equipo.
Redactor de Bolavip Argentina desde 2022, enfocado en la actualidad del fútbol argentino y en el seguimiento de los futbolistas argentinos en Europa. Antes integró el staff de Diario Olé en la cobertura de River Plate y trabajó como productor radial en La Super Mañana de Chiche, por Radio Rivadavia.