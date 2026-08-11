Di Carlo habló de todo: el presente de River, la banca a Coudet y el error con los borrados

El presidente del Millonario rompió el silencio y tocó distintos temas de la actualidad de la institución.

Luego de un mal inicio de semestre de River, el presidente Stefano Di Carlo habló en conferencia de prensa, en donde tocó todos los temas de actualidad de la institución. Entre ellos, bancó al entrenador Eduardo Coudet luego de que este ponga en duda su continuidad.

Además de esto, se refirió al fuerte mercado de pases que realizó el club, con la llegada de 9 refuerzos. En base a esto, afirmó que hicieron tres mercados en uno solo, con la intención de generar una importante base para los próximos tres años.

Por otro lado, también reconoció su error con respecto a los 15 futbolistas que fueron separados del plantel. Allí se hizo cargo de que las formas de comunicarle a los jugadores no fue la mejor, por lo que esto no volverá a ocurrir en el futuro.