River hoy: reprogramación vs. Santa Fe, Di Carlo habló de todo, la palabra de Almada y la situación de Galoppo

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 11 de agosto de 2026, el día que brindó una conferencia Stefano Di Carlo y repasó todos los temas de actualidad. El presidente explicó cómo se dio la salida de Juanfer Quintero, fue duro con la AFA. Por otro lado, el máximo mandatario de Santa Fe derrapó y afirmó que el duelo por Copa Sudamericana que se postergó por el terremoto en Colombia y cómo es la situación actual de Giuliano Galoppo.

Di Carlo habló de la salida de Juanfer Quintero

Una de las bajas más sensibles que tuvo River en este mercado de pases fue la de Juan Fernando Quintero. El colombiano, que jugó el Mundial 2026, no se presentó a entrenar cuando correspondía -aparentemente con permiso previo- y generó cierta preocupación en los hinchas, que ya intuían cuál sería su futuro.

El propio Juan Fernando Quintero brindó una entrevista en la que dejó en claro que respetaba a Coudet, pero que sintió que no era prioridad y que quería dejar el club. Pocos días después se confirmó que River y Juanfer llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato. Quintero regresó al Deportivo Independiente Medellín.

En conferencia de prensa, Stefano Di Carlo fue consultado por la salida de Juanfer y dijo: “Lo que ocurrió fue primero lo público, y a partir de ahí él decidió continuar en otro lado. Cuando nosotros decidimos rescindir, es lo que River debe hacer con un héroe de Madrid, con un ícono y con una persona que queremos mucho todos. Por eso el club lo acompañó con la rescisión para que pudiera dar el paso en su carrera”.

Juan Fernando Quintero. (Foto: Getty).

Críticas a la AFA

“Primero a River lo han perjudicado en los últimos partidos, esa situación es evidente y no se puede tapar el sol con la mano. No podemos decir las cosas como son, todos los hinchas lo vemos en los equipos. Hay manoseo de todo tipo y color, no solo hacia River. No voy a especular, todos vemos lo mismo y la verdad es que estamos esperando que encuentren un límite de vergüenza”, inició Di Carlo con su crítica.

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“Eso es general, no solo con River. Tenemos que saber que somos nosotros contra todos y nos tenemos que poner de pie. Primero tenemos que arreglar el fútbol de River. Ahora, eso no invalida que todo lo que está pasando es increíble ya. Es contra River y contra muchos otros, es un manoseo general y data de más de 10 años. Todos sabemos que se inventó la frase de la guardia alta y no es casualidad”, agregó.

Y cerró con un mensaje: “Le pido al hincha de River que pongamos el ojo donde lo tenemos que poner. Recojamos lo que dijo Otamendi, somos nosotros contra todos y tenemos que entender que todo esto existía antes. Hay una cuestión tradicional de llorar o no llorar, pero River tiene que jugar al fútbol y ganar. Belgrano fue un justo campeón, uno no puede ignorar el mérito de los rivales y nos ha pasado con los equipos que hemos perdido, el mérito del otro está. Por supuesto las cuestiones arbitrarias inciden”.

Di Carlo habló en conferencia. (Foto: Bolavip).

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El presidente de Santa Fe quería jugar el miércoles

Conmebol confirmó que el duelo entre River y Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Sudamericana quedó postergado por el terremoto que sacudió al país cafetero. En diálogo con el stream de La Página Millonaria, Méndez afirmó: “Nosotros siempre estábamos atentos a que Conmebol se pronunciara. No nos han informado cuándo se juega el partido, creo que se correrá todo para la próxima semana“.

“El partido se podría haber jugado el miércoles. El estadio no sufrió ninguna alteración y el aeropuerto no se vio afectado. El partido se puede jugar en Bogotá cuando CONMEBOL disponga. No hay motivos para pensar que el partido se juegue fuera de Colombia“, completó.

Eduardo Mendez , presidente de Santa Fe.

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La situación de Galoppo

Según pudo saber BOLAVIP, Galoppo rechazó recientemente la posibilidad de jugar para el Tata Martino en Atlanta United. River había llegado a un acuerdo con el club de la MLS, pero el surgido de Banfield desistió de esta oportunidad, esperando por propuestas de Europa.

Al cerrarle la puerta al fútbol de Estados Unidos, Galoppo ya acumula 4 ofertas atractivas en las últimas semanas. Independiente y Racing fueron los dos grandes del fútbol argentino que intentaron hacerse de sus servicios, pero no tuvieron éxito.

Giuliano Galoppo. (Foto: Getty).

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La palabra de Thiago Almada

Thiago Almada dio su primera entrevista como jugador de River y contó detalles de su decisión de volver al fútbol argentino. El campeón del mundo reveló por qué eligió sumarse a las filas de Eduardo Coudet y desmintió los rumores de que Claudio Tapia quiso tentarlo para irse a Boca.

A la hora de explicar qué lo convenció para llegar a Núñez, soltó: “Primero, que me llamó el técnico; eso es superimportante para mí. Segundo, River es un club que hoy en día no tiene nada que envidiarle a los de Europa. A pesar de que no se están dando los resultados, creo que cuando se acomode todo, el equipo va a andar muy bien”.

“Sé a dónde vine y lo que es River. Sé que la gente tiene una expectativa muy grande. Llegué para sumar al equipo y tratar de salir de esta situación que es complicada. Sabemos que con la clase de jugadores que tenemos lo vamos a sacar adelante”, aseguró el jugador.

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Además, Almada reveló quiénes lo ayudaron a tomar la decisión: “Siempre hablé bastante con el Chacho, con Ota y también con Ángel (Correa) cuando llegó. Ellos fueron claves, al igual que mi familia. Con mi mujer, mi viejo y mi vieja tomamos la decisión juntos. También extrañaba la presión de la gente y del fútbol argentino; eso se extraña mucho en Europa”.

Sobre un hipotético debut en el corto plazo, aclaró: “Ya estoy entrenando y haciendo todo a la par del grupo. Me vino bien esta semana que se suspendió el partido (contra Independiente Santa Fe) para agarrar ritmo con la pelota, pero me estoy sintiendo muy bien”.

Reprogramación vs. Santa Fe

A raíz de la catástrofe en Colombia por el terremoto de este lunes, CONMEBOL reprogramó la serie completa entre River e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este martes, el organismo anunció las nuevas fechas.

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El duelo de ida, en Bogotá, se jugará finalmente el miércoles 19 de agosto, es decir, con una semana de retraso. La vuelta correrá con la misma suerte y se disputará en el Estadio Monumental, el miércoles 26 de agosto. Ambos, a las 21:30 de la República Argentina.

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