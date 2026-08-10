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Un terremoto golpeó fuerte a Colombia a dos días del partido de River por la Copa Sudamericana

El epicentro fue en San José del Palmar y la magnitud alcanzó los 7,4. Además, causó daños enormes en Bogotá, Cali, Pereira, entre otras tantas ciudades.

Imágenes del terremoto en Colombia.
Imágenes del terremoto en Colombia.

Este lunes 10 de agosto, un terremoto sacudió a Colombia. En horas de la mañana de lo que parecía ser un día normal, un fuerte sismo de 7,4 azotó al país y generó mucha preocupación. En el ámbito deportivo, las alarmas están vinculadas al enfrentamiento entre Independiente Santa Fe y River, que se miden este miércoles por la Copa Sudamericana 2026.

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El epicentro fue en San José del Palmar, una zona un tanto alejada de las grandes urbanizaciones, aunque se sintió en ciudades importantes del país. En ese sentido, el punto central está ubicado a 284 km en línea recta del Estadio Nemesio Camacho El Campín. En horas de la tarde, la cifra alcanza los 82 muertos a raíz de lo sucedido.

Lo cierto es que Colombia sufrió un terremoto de 7,4 de magnitud este lunes 10 de agosto. Tal fue el movimiento producido por las placas tectónicas que hubo daños enormes en Bogotá, Cali, Pereira, Manizalez, Quibdó, Armenia, Cargago y Buenaventura, entre los principales sitios. De hecho, se suspendieron los vuelos en varias ciudades de las mencionadas.

Por otro lado, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado para coordinar la rápida respuesta ante el acontecimiento que mantiene en vilo a toda la nación. A su vez, las autoridades activaron los protocolos de emergencia correspondientes y avanzan en la evaluación de daños y posibles víctimas fatales, además de heridos.

Un dato importante a tener en cuenta es que ocurrió a dos días de la visita de River a Independiente Santa Fe, por lo que la preocupación incluye también al equipo argentino. El encuentro está programado para el miércoles por la noche, donde se disputará el partido de ida de la serie correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Así las cosas, según pudo saber BOLAVIP, CONMEBOL está evaluando la situación. Tal como averiguó este medio, el ente regulador no tomará una resolución apresurada ya que primero pretende conocer el panorama a detalle. En ese sentido, hay que aguardar por novedades relacionadas al desarrollo del compromiso internacional.

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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