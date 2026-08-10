Se suspendió el partido entre Santa Fe y River por los octavos de final de la Copa Sudamericana

El encuentro estaba programado para este miércoles en Bogotá y ahora CONMEBOL explora alternativas.

Por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, River Plate estaba a punto de viajar para enfrentar a Independiente Santa Fe en Bogotá. Sin embargo, hubo un importante cambio de planes tras el trágico terremoto en tierras colombianas.

Según pudo saber BOLAVIP, este enfrentamiento de ida fue suspendido a 48 horas de disputarse. CONMEBOL y los clubes analizan opciones para poder cumplir con el calendario.

A pesar de que la peor parte sucedió en ciudades como Medellín, Cali, Manizales, Pereira, Armenia y Quibdó, entre otras, en Bogotá se sintieron los temblores, pero no pasó a mayores. Sin embargo, la capital quedó como lugar estratégico del operativo nacional para asistir a las víctimas.

A falta de confirmación por parte de CONMEBOL, podrían posponerse por 7 días ambos partidos de esta llave. Es decir, la ida en la capital colombiana se jugaría la próxima semana y la vuelta, en el Estadio Monumental, dentro de dos semanas.

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CONMEBOL confirmó la suspensión de Santa Fe vs. River

La Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL – expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia.

En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos:

Partido n°130: Deportes Tolima (COL) vs. Independiente del Valle (ECU)

Partido n°133 Independiente Sante Fe (COL) vs. River Plate (ARG)

Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente.

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El terremoto en Colombia

El epicentro fue en San José del Palmar, una zona un tanto alejada de las grandes urbanizaciones, aunque se sintió en ciudades importantes del país. En ese sentido, el punto central está ubicado a 284 km en línea recta del Estadio Nemesio Camacho El Campín. En horas de la tarde, la cifra alcanza los 82 muertos a raíz de lo sucedido.

Colombia sufrió un terremoto de 7,4 de magnitud este lunes 10 de agosto. Tal fue el movimiento producido por las placas tectónicas que hubo daños enormes en Antioquia y Chocó y se suspendieron los vuelos en las ciudades más afectadas.

Datos clave

Santa Fe y River Plate suspendieron su partido por la Copa Sudamericana.

suspendieron su partido por la Copa Sudamericana. Un terremoto de magnitud 7,4 afectó a Colombia el 10 de agosto.

afectó a Colombia el 10 de agosto. El fenómeno natural dejó un saldo de 82 muertos en el país.