Con un cambio en la defensa, la posible formación de Boca para enfrentar a Recoleta por Copa Sudamericana

El entrenador del Xeneize repetirá la base del equipo que viene de empatar con Vélez.

En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca recibe a Recoleta de Paraguay en búsqueda de un buen resultado de cara a la revancha que se jugará en una semana y que dará un cupo a los cuartos de final.

De cara a este encuentro, el entrenador del elenco de la Ribera, Rodolfo Arruabarrena, piensa en un solo cambio con respecto al equipo que igualó 1 a 1 con Vélez en condición de local el pasado sábado por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura.

Esta variante se daría en la defensa, ya que tal como ocurrió en el entretiempo del empate ante el Fortín, Marco Pellegrino ingresaría en lugar de Ayrton Costa para formar la dupla central con Lautaro Di Lollo, quien le ganó el puesto a Nicolás Figal.

Así las cosas, Arruabarrena mantendrá en cancha la misma base del equipo que utilizó en los últimos encuentros, en los que cosecharon una victoria frente a Estudiantes de La Plata en condición de local, más dos empates, frente a Newell’s como visitante y Vélez en el Ducó.

Por otro lado, de cara a este encuentro, el Vasco decidió prescindir de Enner Valencia, el nuevo refuerzo, debido a que hará un reacondicionamiento físico, por lo que se espera que esté a disposición para la revancha, que se jugará el próximo martes 18 de agosto en Paraguay.

La posible formación de Boca para enfrentar a Recoleta

Así las cosas, el Xeneize saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

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El equipo arbitral de este partido

El árbitro principal será el chileno Piero Maza, quien estará acompañado por Claudio Urrutia y Juan Serrano como asistentes. José Cabero será el cuatro árbitro y Juan Lara y Edson Cisternas estarán en el VAR y el AVAR, respectivamente.

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