Enzo Fernández se convertirá en objetivo de Manchester City en este mercado si Tijjani Reijnders es vendido

Enzo Maresca conoce bien al argentino por su paso por Chelsea y podría ser la principal alternativa si se dan mas salidas.

El mercado de pases en Europa llega con muchos movimientos de futbolistas argentinos y Enzo Fernández puede sumarse a la lista. Manchester City tiene al volante de Chelsea en carpeta, pero solo negociará por él si pierde a una pieza clave de la mitad de la cancha.

De acuerdo a lo informado por The Athletic, el ex River es un candidato firme para sumarse al elenco celeste. Su buena relación con Enzo Maresca, sucesor de Pep Guardiola en la dirección técnica del club, le juegan a favor al campeón del mundo para ser una alternativa principal.

Enzo viene de una temporada con roces con la directiva de los Blues, luego de la sanción que recibió por haber dado a entender que quería jugar en Real Madrid. Aún así, el equipo londinense quiere seguir contando con sus servicios. Su contrato finaliza recién en junio de 2032.

La llegada de Enzo Fernández dependerá de las ventas

El posible arribo de Fernández no solo dependerá de las negociaciones con Chelsea, sino también de las salidas que haya en Manchester. Tras la partidas de Bernardo Silva, hay chances concretas de que Rodri vuelva al fútbol español. Por otra parte, se suma la posible marcha de Tijjani Reijnders, que tiene a varios equipos interesados en contar con sus servicios.

La reciente incorporación de Eliott Anderson era necesaria para sumar jerarquía en el sector, pero será fundamental la llegada de otra figura si los recién mencionados se marchan. Lo cierto es que Xabi Alonso quiere contar con Enzo en Chelsea y sacarlo de allí dependerá de una negociación larga y costosa desde lo económica.

Qué dijo Xabi Alonso de Enzo Fernández

Enzo Fernández es uno de los capitanes de Chelsea, y una de las figuras del equipo, por lo que Xabi Alonso quiere retenerlo en su primera temporada como entrenador de los Blues. En ese contexto, el entrenador español reconoció haber tenido una charla particular con el mediocampista argentino durante el Mundial.

Publicidad

“He hablado con Enzo Fernández“, sentenció Xabi Alonso en primera instancia. Inmediatamente después, manifestó: “Pero como pueden entender, lo que dijimos permanecerá en privado“. En ese preciso momento fue consultado sobre si quisiera retenerlo de cara al futuro y no dudó: “Si, si”.