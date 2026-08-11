Di Carlo explicó por qué Juanfer Quintero se fue de River

Una de las bajas más sensibles que tuvo River en este mercado de pases fue la de Juan Fernando Quintero. El colombiano, que jugó el Mundial 2026, no se presentó a entrenar cuando correspondía -aparentemente con permiso previo- y generó cierta preocupación en los hinchas, que ya intuían cuál sería su futuro.

El propio Juan Fernando Quintero brindó una entrevista en la que dejó en claro que respetaba a Coudet, pero que sintió que no era prioridad y que quería dejar el club. Pocos días después se confirmó que River y Juanfer llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato. Quintero regresó al Deportivo Independiente Medellín.

Di Carlo habló de la salida de Quintero

En conferencia de prensa, Stefano Di Carlo fue consultado por la salida de Juanfer y dijo: “Lo que ocurrió fue primero lo público, y a partir de ahí él decidió continuar en otro lado. Cuando nosotros decidimos rescindir, es lo que River debe hacer con un héroe de Madrid, con un ícono y con una persona que queremos mucho todos. Por eso el club lo acompañó con la rescisión para que pudiera dar el paso en su carrera”.

La búsqueda de un 10 en el mercado

Por otro lado, al presidente de River le consultaron por el mercado de pases y la búsqueda de jugadores talentoso. Di Carlo afirmó: “Se ha buscado el perfil de jugadores creativos y volantes creativos que generan como lo son Almada y Andrada. En el balance del plantel estamos mucho más equilibrados que ayer. Si uno mira jugadores que nos han llevado a una final, que eran titulares, hoy son primera línea de suplentes. Si eso pasa es porque vas generando una mejora en cuanto a la jerarquía del plantel”.

Thiago Almada en su presentación en River. (Foto: Prensa River).

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“La cuestión de diseño o de puestos le compete al entrenador. Hicimos un mercado balanceado. El once que uno puede presuponer, uno puede advertir que River tiene herramientas y ha reforzado en todas las líneas con nombres de mucho nivel. Me parece que tenemos un punto de partida mejor para trabajar y ahora tenemos que encontrar el funcionamiento y empezar a ganar”, completó el máximo mandatario del Millonario.

DATOS CLAVE

Stefano Di Carlo confirmó la rescisión acordada con un ícono del club.

confirmó la rescisión acordada con un ícono del club. River Plate incorporó a los volantes creativos Thiago Almada y Tobías Andrada.

incorporó a los volantes creativos Thiago Almada y Tobías Andrada. Stefano Di Carlo destacó que River reforzó todas las líneas de su plantel.