Alexis Sánchez volvería a Sudamérica cuando termine la temporada con Sevilla

El histórico atacante chileno pondría fin a su etapa en el Viejo Continente para unirse al Inter de Porto Alegre.

El destino de Alexis Sánchez parece alejarse definitivamente de las ligas europeas tras su paso por el Sevilla. A sus 37 años, el delantero chileno habría decidido no extender su contrato con el equipo de la capital de Andalucía, con el que se encuentra peleando la permanencia en la primera división del fútbol de España.

Según informaciones del diario Marca, el exfutbolista del Barcelona e Inter de Milán, entre otros, ya tendría un acuerdo muy avanzado para su incorporación al Inter de Porto Alegre, equipo que se adelantó entre otras propuestas que tendría, especialmente, de Chile.

Asimismo, los dirigentes del cuadro Colorado son optimistas y confían que contarán con Alexis Sánchez una vez terminada la temporada europea 2025/2026. Además, el propio delantero habría manifestado su interés por jugar en el fútbol brasileño.

En concreto, si se oficializa su llegada al Estadio Beira-Rio, Alexis cerrará un ciclo de casi veinte años en Europa. Atrás quedará su arribo en 2008 al Udinese, el puntapié de un camino que siguió en Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y la última estación que sería el Sevilla.

La chance del regreso de Alexis Sánchez a River se potencia con Pablo Longoria

Pablo Longoria, quien asumió recientemente como director deportivo de River. Justamente, fue el español quien se encargó de tramitar el arribo de Alexis Sánchez al Olympique de Marsella en 2022, por lo que puede ser un punto a favor para el Millonario para volver a ver al chileno con la banda. De todos modos, de momento son solo comentarios.

El gol con el que Alexis Sánchez sacó al Sevilla de la zona de descenso

El último fin de semana el Sevilla venció 1 a 0 a la Real Sociedad con un tanto de Alexis Sánchez. De esa manera, el elenco de Nervión ascendió al decimoséptimo lugar de la tabla de posiciones con 37 unidades, una por encima de Alavés, que de momento está abandonando LaLiga. Ahora le resta medirse al Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo.

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En síntesis