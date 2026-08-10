Celta de Vigo ofertó por Exequiel Zeballos: los millones que pide Boca

El Changuito queda libre en poco más de 4 meses, ya puede firmar un precontrato y lo siguen desde Europa.

Exequiel Zeballos es uno de los principales protagonistas en este mercado de pases a raíz de su situación. Esto se debe a que queda libre en 4 meses y todavía no hay acuerdo para extender su contrato con Boca hacia el futuro. En ese sentido, Celta de Vigo hizo una oferta formal para llevarse al futbolista a Europa en los próximos días.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca.

Cabe recordar que su vínculo finaliza el 31 de diciembre de este año, lo que indica que reglamentariamente ya puede firmar con un nuevo club y recién incorporarse en enero de 2027. Por otro lado, en las últimas semanas Napoli mostró interés, pero se enfrió la operación. Con ese contexto sobre la mesa, el Changuito no ve con malos ojos ir a España.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Celta de Vigo ofertó formalmente por Zeballos. En una clara intención de aprovechar una oportunidad de mercado, ya que su precio está por debajo de lo habitual, el elenco europeo envió una propuesta. Con el objetivo puesto en llegar a un acuerdo, Boca pretende 8 millones de dólares para liberarlo.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca. (Getty Images)

Si bien es una realidad que el Changuito tiene una valoración aún más elevada, el hecho de que en 4 meses quedaría libre, le baja sustancialmente el precio. Por ese motivo, los Celestes quieren comprarlo por una cifra menor y para eso deberán llevarse a cabo las tratativas pertinentes entre las instituciones, mientras el futbolista aguarda por una resolución.

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Sin ir más lejos, Marcos Garcés, director deportivo de Celta de Vigo, habló con Olé. “Es uno de los jugadores que estamos viendo“, sentenció sobre el interés por Zeballos. Luego, agregó: “Para nosotros y el entrenador es muy necesario traer un jugador arriba que nos dé desequilibrio, habilidad en el uno contra uno y nos ayude a abrir defensas cerradas“.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca. (Getty Images)

Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Desde su debut con el Xeneize, en noviembre de 2020, Exequiel Zeballos lleva disputados 140 partidos oficiales con la camiseta de Boca, con 6.366 minutos acumulados en cancha para aportar 16 goles y 16 asistencias. Además, conquistó 5 títulos domésticos: Copa de la Liga 2020, Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, Campeonato 2022 y Supercopa Argentina 2023.