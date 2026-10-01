Futbolistas como Leonel Flores o Román Vega se estrenaron con la Albiceleste en el amistoso con Bolivia. Sin embargo, la lista puede agrandarse en esta misma fecha FIFA.

La Selección Argentina contó con cinco estrenos en la goleada sobre Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores tuvieron sus primeros minutos con la mayor y se sumaron a una extensa lista de 70 futbolistas que debutaron bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni desde 2018 hasta la fecha.

Leonel Flores tuvo un destacado debut en la Selección Argentina (Getty Images)

El actual entrenador de la Albiceleste fue el responsable de llevar adelante una renovación que terminó convirtiéndose en la generación más exitosa en la historia del seleccionado. En lo que va del año, Scaloni ya le dio minutos a nueve caras nuevas.

Ahora bien, todavía faltan dos amistosos en esta fecha FIFA (Burkina Faso y Benín) y hay tres futbolistas que también podrían tener su estreno con la Selección Argentina para engrosar la lista de debutantes a 73.

Uno x Uno: los 70 jugadores que hizo debutar Scaloni en la Selección Argentina

Giovanni Simeone (2018). Renzo Saravia (2018). Gerónimo Rulli (2018). Matías Vargas (2018). Santiago Ascacibar (2018). Exequiel Palacios (2018). Alan Franco (2018). Franco Cervi (2018). Gonzalo Martínez (2018). Walter Kannemann (2018). Franco Vázquez (2018). Rodrigo Battaglia (2018). Rodrigo De Paul (2018). Juan Foyth (2018). Gastón Giménez (2018). Paulo Gazzaniga (2018). Gonzalo Montiel (2019). Matías Suárez (2019). Lisandro Martínez (2019). Domingo Blanco (2019). Esteban Andrada (2019). Juan Musso (2019). Matías Zaracho (2019). Iván Marcone (2019). Lucas Martínez Quarta (2019). Nicolás Domínguez (2019). Alexis Mac Allister (2019). Leonardo Balerdi (2019). Adolfo Gaich (2019). Lucas Ocampos (2019). Nicolás González (2019). Facundo Medina (2020). Cristian Romero (2021). Emiliano Martínez (2021). Julián Álvarez (2021). Nahuel Molina (2021). Emiliano Buendía (2022). Lucas Boyé (2022). Marcos Senesi (2022). Thiago Almada (2022). Enzo Fernández (2022). Nehuén Pérez (2022). Alejandro Garnacho (2023). Facundo Buonanotte (2023). Walter Benítez (2024). Valentín Carboni (2024). Valentín Barco (2024). Valentín Castellanos (2024). Nico Paz (2024). Giuliano Simeone (2024). Franco Mastantuono (2025). José Manuel López (2025). Aníbal Moreno (2025). Lautaro Rivero (2025). Facundo Cambeses (2025). Kevin Mac Allister (2025). Máximo Perrone (2025). Gianluca Prestianni (2025). Joaquín Panichelli (2025). Gabriel Rojas (2025). Agustín Giay (2025). Santiago Beltrán (2026). Tomás Aranda (2026). Nicolás Capaldo (2026). Joaquín Freitas (2026). Román Vega (2026). Ezequiel Fernández (2026). Santiago Simón (2026). Valentín Gómez (2026). Leonel Flores (2026).

Los 3 futbolistas que se puden sumar a la lista

Hay tres jugadores de la presente lista de convocados que pueden sumar sus primeros minutos con la selección mayor en esta fecha FIFA. Estamos hablando de Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Matías Soulé (AS Roma) y Santiago Castro (AS Roma).

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