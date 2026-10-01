Cuti Romero reveló detalles inéditos de cómo llegó a ser capitán de la Selección Argentina

El cordobés puso el foco en el legado que le dejó Lionel Messi al grupo y en la obligación de cuidarlo de cara al futuro.

En su provincia, con la cinta de capitán en el brazo, marcó un golazo de cabeza y toda su familia dijo presente para verlo: Cuti Romero tuvo su noche soñada con la Selección Argentina. Los dirigidos por Lionel Scaloni golearon por 4 a 0 a Bolivia en un amistoso disputado en el Mario Alberto Kempes y el marcador central cordobés no pudo contener su emoción tras la victoria.

Cuti dialogó con TyC Sports y fue consultado por las sensaciones de llevar la cinta de capitán y dijo: “Fue un día especial. Hace diez años hice el debut acá con Belgrano y volver hoy siendo capitán y habiendo vivido la época más grande de nuestra Selección, es algo hermoso. Nunca me hubiese imaginado esto, es una responsabilidad muy grande pero me siento preparado”.

Por otro lado, Cuti reveló quiénes fueron los que lo eligieron como capitán: “Scaloni me lo hizo saber hace bastante tiempo que iba a ser el tercer capitán. Leo y Otra me eligieron y me toca asumir esa responsabilidad y agradecer. A Leo lo vamos a extrañar mucho, es nuestra bandera. No va a haber otro como él”.

Cuti Romero celebra su gol ante Bolivia. (Foto: Getty).

Scaloni elogió al Cuti y le lanzó una advertencia

Lionel Scaloni fue consultado por Cuti Romero y dijo: “Es de los mejores centrales del mundo. Últimamente no estaba al 100%, en el Mundial no estuvo como queríamos a nivel físico pero siempre preferimos tenerlo en campo. A veces se le va un poco la pierna, eso lo tiene que mejorar. Ahora, además de ser un gran futbolista es el capitán de la Selección y formará parte de la historia. Su comportamiento tiene que ser ejemplar“.

La palabra de la mamá del Cuti

En la antesala del partido, TyC Sports dialogó con Rosa, la mamá de Cristian Romero que dijo: “Muy orgullosa y con mucha bendición, todo lo mejor como siempre para él y todos los argentinos en esta nueva etapa que empieza la Selección, muy contenta. De la constancia, el sacrificio, toda la capacidad que siempre tuvo, la fortaleza mental que es lo que ha llevado a estar hoy a donde está”.

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