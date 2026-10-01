Flaco López celebró su primer gol en la Selección y se refirió a la salida de Messi: “Soy un bendecido”

El delantero cerró la goleada ante Bolivia y llegó a su primer tanto en ocho partidos con la Albiceleste.

En la victoria 4 a 0 de la Selección Argentina frente a la Selección de Bolivia en el Mario Alberto Kempes, por el primero de los tres amistosos de esta fecha FIFA, José Manuel López logró marcar su primer gol con la camiseta de la Albiceleste, que sirvió para cerrar el marcador.

Luego del encuentro, el delantero surgido de Lanús, y que actualmente se desempeña en Palmeiras, habló con TyC Sports, en donde mostró su felicidad por este tanto. Además, se refirió a la salida de Lionel Messi, quien se despedirá del equipo en el duelo frente a Benín en el Monumental.

“Salió al final con un poco de suerte. Contento por el primer gol, es un sueño porque nunca me imaginé jugar en la Selección y menos hacer un gol. Hoy es un día soñado, inolvidable para mí”, dijo el futbolista de 25 años sobre su primer tanto con la Albiceleste.

Y agregó, al referirse a la despedida de Messi: “Como dije hace poco, el Mundial de 2022 lo viví como hincha y haciendo cuentas pensé que no iba a jugar con Messi. Siempre digo que soy un bendecido, me tocó compartir lo último de él y estoy agradecido a la vida. Ahora a pensar en lo que viene, en lo que nos dejó y es el mayor ejemplo que nos deja”.

🇦🇷🗣️ "NUNCA IMAGINÉ JUGAR EN LA SELECCIÓN Y MENOS HACER UN GOL"



El Flaco López, tras anotar su primer tanto con la Albiceleste en la goleada 4-0 ante Bolivia. pic.twitter.com/XlkJN9oM3d — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

Los números del Flaco López en la Selección Argentina

Desde su debut en la Albiceleste, el delantero de 25 años lleva disputados un total de ocho partidos, en los que convirtió un gol y aportó dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 186 minutos en cancha.

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