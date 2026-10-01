El futbolista de la Fiore sumó minutos en su regreso al seleccionado, mientras que el de Boca tuvo su estreno oficial en la Mayor.

La Selección Argentina se reencontró con su gente luego de obtener el segundo puesto en el Mundial 2026. Los de Scaloni se midieron ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y golearon por 4 a 0 en un duelo que tuvo algunos estrenos, como el de Leonel Flores, y también regresos importantes, como el de Franco Mastantuono.

Una vez terminado el partido, Lionel Scaloni fue consultado por los pibes de la nueva generación y dijo: “A Leo Flores, como al resto de los chicos, les pedimos que hagan lo que hacen sus clubes y él hace eso en su club y si viene acá y no hace eso, estaríamos preocupados”.

Además, agregó: “Hay que cuidarlo, contenerlo, yo sé que en Boca lo tratan bien porque es un talento que hay que cuidarlo, como a Franco, que creo que tienen la misma edad… y nosotros pensamos que es veterano. Hay que cuidarlos a estos chicos porque es la única manera que nos den frutos. No podemos pedirle a Flores que haga en todos los partidos lo que hizo en estos diez minutos”.

"A TALENTOS COMO FLORES Y MASTANTUONO HAY QUE CUIDARLOS"



Lionel Scaloni se refirió al debut de Leonel Flores en la Selección Argentina: "Le pedimos que haga lo que hace en su club, tiene que hacer eso porque lo hace muy bien". pic.twitter.com/Wm4JezDVz2 — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

La palabra de Mastantuono

Una ve finalizado el partido, Mastantuono dialogó con TyC Sports y contó la sensación de haber quedado afuera del Mundial: “Es feo quedar afuera de la lista del Mundial pero alentando siempre a mis compañeros y Argentina para que lo hagan bien. Hicieron un Mundial increíble que creo que nos dejaron a todos los argentinos orgullosos. Ahora pensando en que inicia un nuevo proceso, donde yo me siento bien y puedo llegar a tener la oportunidad pero, sobre todo, trabajando para la Selección“.

Franco Mastantuono. (Foto: Getty).

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Flores habló tras la victoria

Leonel Flores, que tuvo su estreno oficial en la Selección Mayor también dialogó con la prensa y dijo: “De chico que tengo bastante personalidad, a la hora de agarrar la pelota no me importa a quien tengo enfrente. Jugué tranquilo y con confianza, vengo soñando con esto desde chico”.

Leonel Flores. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Argentina goleó 4-0 a Bolivia en el Mario Alberto Kempes.

en el Mario Alberto Kempes. Leonel Flores y Franco Mastantuono sumaron minutos en la victoria de la Selección Argentina.

sumaron minutos en la victoria de la Selección Argentina. Lionel Scaloni pidió cuidar a los juveniles Leonel Flores y Franco Mastantuono.