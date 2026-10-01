La Selección de Portugal confirmó al heredero de la ‘7’ de Cristiano Ronaldo

CR7 abandonó la concentración de Portugal por diferencias con Jorge Jesus y su número ya tiene nuevo dueño.

Cristiano Ronaldo sorprendió a propios y extraños este miércoles al anunciar su salida de la Selección de Portugal. Si bien CR7 todavía no confirmó oficialmente su retiro del combinado luso, lo cierto es que abandonó la concentración y manifestó: “A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos de mi salida”.

No pasó ni un día desde la llamativa decisión de Cristiano y su histórico dorsal número 7 ya tiene nuevo dueño en Portugal, al menos para los próximos dos partidos de la fase de grupos de la Nations League en la presente fecha FIFA. ¿El heredero? Rafael Leão.

Cristiano Ronaldo saluda a Rafael Leao en el partido ante Croacia en el Mundial 2026 (Getty Images)

Tal como confirmó la UEFA, el extremo de Galatasaray vestirá el mítico dorsal 7 de Cristiano Ronaldo en los encuentros contra Dinamarca y Noruega. De hecho, el cotejo ante el seleccionado danés es este mismo jueves en el Parken Stadion de Copenhague.

El comunicado con el que Cristiano Ronaldo confirmó su salida de la Selección de Portugal

“Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional y después de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional“, escribió Cristiano en sus redes sociales.

Y completó: “A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos de mi salida de la selección, a la que siempre me he dedicado. Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

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En síntesis