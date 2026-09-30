Fue el primero en usar la 10 de la Selección tras la salida de Maradona y afirmó: “Hay vida después de Messi”

Marcelo Espina se refirió al futuro del dorsal 10 en la Albiceleste y dio a dos candidatos para comenzar a llevarlo.

La Selección Argentina comienza una etapa de renovación importante. Luego del partido contra Benín, en el que Lionel Messi se despedirá tras anunciar su retiro del seleccionado, el entrenador Lionel Scaloni deberá definir quién será el próximo futbolista en portar el dorsal 10.

En este sentido, Marcelo Espina, quien fue el primero en usar este número tras el retiro de Diego Armando Maradona de la Albiceleste, habló en una entrevista con Infobae, en donde dio sus candidatos a portar el dorsal a partir de la próxima fecha FIFA, que será en noviembre.

“Hay vida después de Messi, aunque será de otra manera”, afirmó Espina, quien usó la 10 de la Selección Argentina y representó al país tanto en la Copa América 1995 como en la Copa Rey Fahd el mismo año, para asegurar que el elenco argentino seguirá su camino de la mejor manera.

Marcelo Espina con la 10 de la Selección Argentina.

“Yo me identifiqué mucho con el 8 y después quise jugar con ese. Me ofrecían el 10 y ya no quería. Hay que ver si los campeones del mundo quieren cambiar su número, pero desde el aspecto futbolístico propiamente dicho, por la importancia que tiene, por la jerarquía que tiene, Enzo Fernández sería el indicado para su posición y el peso específico en el equipo en cuanto al juego”, dijo respecto a quién debe usar la 10 de Messi.

Siguiendo por la misma línea, dio a Nico Paz como otro candidato: “Y si no, como a futuro, lo de Nico Paz es una alternativa viable. Pero el 10 de la Selección tiene que ser titular indiscutido y Nico Paz está en un proceso todavía de conocimiento, Enzo no”.

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Por otro lado, explicó sobre la frase de “hay vida después de Messi”: “Hay, pero de otra manera. Cuando se fue Diego de la Selección, pensábamos que iba a costar y costó, pero en el sentido del tiempo, fue cortito el tiempo entre la salida de Diego y la llegada de Messi. Llevamos 20 años con este extraterrestre. Pero vida hay, sí. Argentina tiene una cantidad de jugadores potables enorme. Insisto en que va a ser de otra manera, pero con un seleccionador y jugadores jóvenes como para ilusionarnos de que Argentina puede seguir siendo competitiva”.

Scaloni habló sobre el nuevo 10 de la Selección Argentina

“Hasta que sea el partido de Leo no le daremos la 10 a nadie, a partir de ahí veremos. La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que conlleva”, explicó el DT de la Albiceleste en conferencia de prensa, al ser consultado sobre quién tiene que ser el heredero de esta camiseta.

Datos clave

Marcelo Espina propuso a Enzo Fernández y Nico Paz para usar la 10.

propuso a Enzo Fernández y Nico Paz para usar la 10. Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina tras el amistoso con Benín.

se despedirá de la Selección Argentina tras el amistoso con Benín. Lionel Scaloni definirá al heredero de la camiseta 10 después del retiro de Messi.