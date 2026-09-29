50 millones de inversión, director deportivo y Milito: Gaudio será candidato en Independiente

El Gato sueña con convertirse en el máximo mandatario del Rojo y confirmó que participará en las próximas elecciones de diciembre.

El próximo 13 de diciembre habrá elecciones en Independiente. Luciano Nakis, Daniel Bertoni y Enrique Sacco confirmaron que competirán por la presidencia y este martes se confirmó que se suma un cuarto candidato: Gastón Gaudio. El Gato estuvo presente en varios encuentros de este año y había dicho que si se cumplían algunos requisitos iba a competir.

En diálogo con La Red, Gaudio afirmó: “Me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido. Es una decisión difícil en mi vida, porque tuve muchas veces ganas de estar y tenía muchos compromisos para hacer. Estuve viajando un montón. Hoy llegó el día que tengo todo arreglado”.

Además, agregó: “Había muchas cosas que se tenían que cumplir para que yo me presente y tome esta responsabilidad, que creo que es una de las más importantes de mi vida. Poco a poco se fue dando todo lo que yo quería que pase para que tomar esta responsabilidad. Es un club que amo y que es gigante“.

Distanciarse del pasado

“No quería a nadie que haya hecho daño en el club en los últimos 20 años, nadie que tuviera poder de decisión y haya hecho algo que no le haya hecho bien al club. Creo que la gente se cansó de todo eso. Y yo para poner la cara, poner mi tiempo, dejar a mi familia… Porque es 24 horas. Hoy me lanzo como candidato y es estresante. Estás todo el día pensando en Independiente. A la noche no podés dormir, es una decisión realmente muy importante”, confirmó Gaudio.

Gastón Gaudio en 2019, cuando era capitán del equipo argentino de Copa Davis. (Foto: Imago).

Por otro lado, Gaudio confirmó que invitó a participar de su proyecto a Ricardo Enrique Bochini, leyenda del Rojo: “¿Quién es nuestro ídolo máximo? Bochini. Va a estar con nosotros. Ya hablé con él. Mi ídolo de toda la vida es Bochini”. Cabe destacar que el Gato la estructura política es con Gente de Independiente, que lidera Rodrigo Gadano y Puro Sentimiento Rojo.

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Gabriel Milito, el DT que quiere

Respecto al entrenador, Gaudio anunció que quiere a Gabriel Milito como entrenador: “Siempre tenemos el técnico que nos gusta a todos en Independiente. Milito nos gusta a todos. Pero hoy está este chico que tiene que ganar y tenemos que clasificar. Estamos ahí nomás, falta nada para que termine el campeonato. Vamos a ganar y clasificar a las copas, después vemos”.

Un sponsor millonario

Bolavip pudo saber que el sponsor que tiene acordado Gaudio aportará 50 millones de dólares en un contrato de una duración de cuatro años. Al respecto, el Gato dijo: “El sponsor lo tenemos y sin eso no me hubiese animado a hacer nada. Creo que es lo que Independiente necesita sí o sí, para armar un equipo competitivo y tener posibilidades de poner a Independiente donde se merece”.

“El sponsor significa lo que es la publicidad de una camiseta como tienen todos los equipos hoy. No puse el naming de la cancha en carpeta, tampoco se habló del tema ese. Lo tengo como estrategia de si llegamos a quedarnos cortos, ofrecerle el día de mañana. Mi idea es tenerlo como alternativa. Es una fortuna de plata para mí, estoy seguro que es el mejor contrato que tuvo Independiente a nivel sponsor en toda su historia. A cambio de nada, de publicidad. No debemos nada, no es más deuda para Independiente”, agregó Gaudio.

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El director deportivo

Bolavip pudo saber que el Director Deportivo que Gastón Gaudio quiere para Independiente es Víctor Orta, el español que se desempeña en Real Valladolid. En caso de no concretarse, el plan B es Joan Patsy.