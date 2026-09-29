Las tres opciones que tiene Vasco da Gama para recibir a Boca tras la negativa por el Maracaná

Tanto Flamengo como Fluminense denegaron oficialmente la posibilidad de que el Vasco reciba al Xeneize por las semis de la Sudamericana en el mítico estadio carioca.

Faltan exactamente 14 días para que Boca y Vasco da Gama se crucen por las semifinales de la Copa Sudamericana en La Bombonera y 21 días para que la serie se defina en Río de Janeiro.

A diferencia de lo que sucede con el duelo de ida, el compromiso pautado en tierras cariocas aún no tiene sede definida, ya que el estadio del equipo cruzmaltino no alberga la suficiente cantidad de espectadores para unas semifinales internacionales.

Es que el Sao Januário, casa del Vasco, tiene capacidad para 21.880 espectadores y la mínima para una instancia de semis de Sudamericana es de 30.000 y debe poder recibir un mínimo de 4 mil visitantes, por lo que no puede ser sede del duelo ante Boca por reglamento de Conmebol.

Ante esto, el equipo de Río pidió que la vuelta de las semis se dispute en el Maracaná, pero el consorcio compartido por Flamengo y Fluminense bajó el pulgar de manera definitiva, dando por cerradas las negociaciones para que Vasco utilice el estadio el próximo martes 20 de octubre.

Así las cosas, ahora el conjunto que será rival de Boca tiene tres opciones para ser local en dicho compromiso por la Copa Sudamericana.

En primer lugar, judicializar la situación y pedir de manera formal un amparo que avale la cesión del Maracaná para el duelo ante Boca, lo que terminaría cumpliendo el deseo de Vasco da Gama de jugar en el Jornalista Mario Filho.

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El Maracaná, opción 1 para Vasco – Boca (Getty)

Como segunda opción, aparece la alternativa del Olímpico Nilton Santos, casa de Botafogo. Sin embargo, el club no quiere pedir la cesión debido a que el césped es sintético. Por último, aparece una novedosa opción, en el propio Sao Januário.

El Nilton Santos, opción 2 para Vasco – Boca (Getty)

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Según se conoció en las últimas horas, el presidente del Vasco presentará un esquema para poder hacer de local en su estadio con las 4.000 entradas para Boca. El periodista Augusto César reveló, a tono con esta cuestión, que el Xeneize no tendrá objeción con esta sede, siempre y cuando tenga el mínimo que exige el reglamento. A partir de ahí, será decisión plenamente de la seguridad brasileña y la CONMEBOL.

El Sao Januario, la casa de Vasco (Getty)

La fecha límite para que se conozca la sede es el próximo lunes 5 de octubre.

Cuándo se juega la llave entre Boca y Vasco da Gama

Boca recibirá a Vasco da Gama el martes 13 de octubre a las 21:30 horas. El compromiso correspondiente a la ida de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026, ya tiene día y horario confirmado para que se vean la cara por primera vez. Dicho cotejo se llevará a cabo en La Bombonera, repleta de hinchas.

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A su vez, con el claro objetivo de liquidar la serie y conocer al primer finalista del certamen, la vuelta será el martes 20 de octubre a las 21:30 horas. Este partido determinante que decide al clasificado, aún no hay una sede confirmada y se espera que sea informado por la propia CONMEBOL durante los próximos días para ultimar los detalles necesarios.

El cuadro de la Copa Sudamericana