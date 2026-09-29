Por qué no juega Luka Modric en Croacia vs. España por la Nations League

El capitán croata estará en el banco de suplentes en Sevilla.

España y Croacia juegan este martes 29 de septiembre desde las 15:45 hora de Argentina por la fecha 2 de la Nations League en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.

Ambos equipos vienen de ganar sus compromisos en la primera jornada y buscarán seguir la racha positiva. Para ello, la Furia Roja irá con lo mejor disponible, mientras que Croacia irá con un 11 que tendrá varias alternativas. Entre ellas, no estará presente Luka Modric.

El histórico volante croata se encontrará en el banco de suplentes, por lo que tendrá chances de ingresar si el partido lo requiere. La decisión de su suplencia fue meramente táctica, ya que el seleccionado balcánico jugará dos partidos más esta fecha FIFA.

Las alineaciones de España y Croacia

España: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Fermín López; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis De La Fuente.

Croacia: Dominik Livaković; Ivan Perišić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Ivan Smolčić; Mateo Kovačić, Josip Šutalo, Josip Mišić; Marco Pašalić, Dion Beljo, Petar Sučić. DT: Slaven Bilić.

El minuto a minuto de España – Croacia