Breel Embolo sigue enojado por la expulsión en Argentina vs. Suiza del Mundial 2026: “Difícil de aceptar”

El delantero recibió la tarjeta roja tras la revisión del VAR por Mistaken Identity ya que Leandro Paredes había sido amonestado erróneamente.

Durante la Copa del Mundo 2026 se estrenaron muchas reglas nuevas y el Mistaken Identity fue una de ellas. Luego de un primer antecedente, Breel Embolo fue la siguiente víctima en el enfrentamiento entre su Suiza y la Selección Argentina por los cuartos de final. En dicho escenario, el delantero simuló una infracción y fue expulsado tras la revisión del VAR.

Con el partido igualado 1-1, el atacante fingió una falta y el árbitro amonestó a Leandro Paredes. El albiceleste le reclamó su error, la tecnología intervino y el juez se acercó a rever la acción. Luego de repasarla varias veces, entendió que no había contacto y Embolo fue amonestado por tirarse. Pero claro, como ya tenía amarilla, recibió la tarjeta roja.

Leandro Paredes amonestado en Argentina – Suiza por el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que, en su presentación como nuevo refuerzo de Atlanta United, le preguntaron sobre aquella jugada. “Estábamos enojados porque sabíamos que podíamos ganar o teníamos la oportunidad de ganar si nos quedábamos con once“, expresó en primera instancia el futbolista que protagonizó uno de los acontecimientos más relevantes del Mundial.

Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y fue contundente. “Por supuesto que me afectó. Afectó a mi equipo. Eso siempre es lo más importante“, sentenció Embolo sin titubear al manifestarlo públicamente por primera vez. Inmediatamente después, también agregó: “El árbitro decidió hacerlo así. Pero bueno, es parte del deporte“.

Breel Embolo expulsado en Suiza – Argentina por el Mundial 2026. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió: “Si sabes lo difícil que es llegar hasta ahí, meterte en esa situación y formar un grupo, es difícil de aceptar“. Por último pero no menos importante, antes de culminar con su discurso, añadió: “La próxima oportunidad podría ser dentro de cuatro años. Nunca se sabe. Eso es lo más difícil de aceptar“.

Un dato importante a tener en cuenta es que, al igual que otros tantos jugadores después de la Copa del Mundo 2026, Breel Embolo fue comprado por Atlanta United en este mercado de pases. Para hacer efectivo el traspaso, el elenco de la MLS debió desembolsar 18 millones de dólares al Rennes de la Ligue 1, donde se desempeñaba hasta hace pocas semanas.

Breel Embolo, presentado como refuerzo de Atlanta United.