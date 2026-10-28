Murió Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni

En la mañana de este miércoles 28 de octubre se confirmó la noticia del fallecimiento a sus 74 años de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, tras atravesar una dura enfermedad en el último tiempo.

Eulalia falleció en Pujato, donde vivía con su esposo, Ángel Scaloni. Durante los últimos cinco años transitó un largo y delicado problema de salud. A causa de esto, el DT de la Albiceleste en varias oportunidades viajó al país para estar cerca suyo, y también le dedicó la victoria de la Copa América 2021.

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, fueron las palabras de Scaloni tras el histórico triunfo de la Albiceleste frente a Brasil en el Maracaná por 1 a 0, con gol de Ángel Di María.

Marzetti, madre de Lionel, Mauro y Corina Scaloni, tuvo una importante trayectoria laboral en Pujato, ya que allí se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad.

Scaloni, por su parte, se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y según informan fuentes locales, habría viajado rumbo a Pujato para acompañar a sus familiares durante el velorio, que se realizaría de manera íntima.

Los mensajes de AFA y Chiqui Tapia para Scaloni

“La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”, dice el posteo que realizó la AFA para acompañar al entrenador argentino.

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#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti.



El abrazo fraternal de todos los argentinos… pic.twitter.com/4Li4yR4D9t — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 28, 2026

Por otro lado, la AFA también dictaminó que habrá un homenaje para Marzetti en la próxima fecha del fútbol argentino, tanto en la Liga Profesional como en el ascenso, ya que se realizará un minuto de silencio en la previa de cada uno de los partidos programados.

Tapia, por su parte, escribió: “Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”.

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