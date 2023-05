"No me tiembla el pulso...": El contundente mensaje de Scaloni para los jugadores de la Selección

Atrás han quedado los momentos de festejo y algarabía para la Selección Argentina. Tras los partidos ante Panamá y Curazao en el país pareciera haber comenzado oficialmente el camino al Mundial del 2026 y así lo dejó en claro Lionel Scaloni.

Analizando lo que se viene en el futuro de la Selección Argentina, el entrenador campeón del mundo destacó que tanto él como sus jugadores deben “seguir rindiendo” para poder estar a la altura ya que “en el momento que no funcionen las cosas, hay que cambiar”.

Un camino que el DT considera que se debe tomar para seguir consiguiendo éxitos con la Selección. Por esto, le mandó un claro mensaje a sus jugadores: “No me tiembla el pulso si tengo que cambiar de jugadores. Necesitamos que todos vengan a competir y a demostrar que quieren seguir estando”.

Por otro lado, hablando del vínculo que formó con los campeones del mundo, Lionel Scaloni soltó que a la hora de renovar su contrato sintió el apoyo de su equipo: “Especialmente no me escriben a mí, pero tienen contacto con muchos del cuerpo técnico y querían que siga”.

Finalmente, durante su charla con Directv Sports, Scaloni reveló que ser campeón del mundo no le cambió mucho la cabeza ya que “no me creo más de lo que soy” debido a que si pasa esto “estaría confundido y no le haría un favor a nadie“.