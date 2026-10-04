Palacios, Soulé y Castro debutaron en la Selección Argentina y ya son 73 en el ciclo Scaloni

En la victoria ante Burkina Faso, Scaloni le dio minutos a los jugadores que aún no habían jugado con la mayor.

Durante sus ocho años como entrenador, en dos oportunidades, Lionel Scaloni fue el encargado de realizar la renovación del plantel con las nuevas camadas de jugadores de la Selección Argentina. La primera se dio antes del Mundial de Qatar 2022, mientras que la segunda la está realizando de cara al próximo ciclo mundialista.

En este sentido, durante los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso, el DT de la Albiceleste le dio la posibilidad a nuevos futbolistas de hacer su debut con el primer equipo. En total, fueron ocho los que sumaron minutos por primera vez, por lo que la lista de debutantes llegó a 73.

Frente a Burkina Faso, tanto Tomás Palacios, de Estudiantes, como los atacantes de la Roma, Santiago Castro y Matías Soulé, ingresaron en el segundo tiempo y así pudieron hacer su estreno absoluto con la camiseta de la Selección, tras convocatorias en las que no jugaron.

Estos tres se sumaron Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores, quienes estuvieron presentes en la victoria 4 a 0 contra Bolivia. De esta manera, de la lista de convocados de esta fecha FIFA, todos sumaron minutos por lo menos una vez en la Albiceleste.

Así las cosas, Scaloni seguirá probando jugadores en los próximos compromisos del equipo. En octubre cerrará la gira amistosa ante Benín, con la despedida de Lionel Messi, mientras que esperan por conocer a los rivales de la fecha FIFA de noviembre, en la que posiblemente juegue como visitante.

Uno x uno, los 73 jugadores que debutaron en la Selección Argentina en el ciclo Scaloni

Giovanni Simeone (2018). Renzo Saravia (2018). Gerónimo Rulli (2018). Matías Vargas (2018). Santiago Ascacibar (2018). Exequiel Palacios (2018). Alan Franco (2018). Franco Cervi (2018). Gonzalo Martínez (2018). Walter Kannemann (2018). Franco Vázquez (2018). Rodrigo Battaglia (2018). Rodrigo De Paul (2018). Juan Foyth (2018). Gastón Giménez (2018). Paulo Gazzaniga (2018). Gonzalo Montiel (2019). Matías Suárez (2019). Lisandro Martínez (2019). Domingo Blanco (2019). Esteban Andrada (2019). Juan Musso (2019). Matías Zaracho (2019). Iván Marcone (2019). Lucas Martínez Quarta (2019). Nicolás Domínguez (2019). Alexis Mac Allister (2019). Leonardo Balerdi (2019). Adolfo Gaich (2019). Lucas Ocampos (2019). Nicolás González (2019). Facundo Medina (2020). Cristian Romero (2021). Emiliano Martínez (2021). Julián Álvarez (2021). Nahuel Molina (2021). Emiliano Buendía (2022). Lucas Boyé (2022). Marcos Senesi (2022). Thiago Almada (2022). Enzo Fernández (2022). Nehuén Pérez (2022). Alejandro Garnacho (2023). Facundo Buonanotte (2023). Walter Benítez (2024). Valentín Carboni (2024). Valentín Barco (2024). Valentín Castellanos (2024). Nico Paz (2024). Giuliano Simeone (2024). Franco Mastantuono (2025). José Manuel López (2025). Aníbal Moreno (2025). Lautaro Rivero (2025). Facundo Cambeses (2025). Kevin Mac Allister (2025). Máximo Perrone (2025). Gianluca Prestianni (2025). Joaquín Panichelli (2025). Gabriel Rojas (2025). Agustín Giay (2025). Santiago Beltrán (2026). Tomás Aranda (2026). Nicolás Capaldo (2026). Joaquín Freitas (2026). Román Vega (2026). Ezequiel Fernández (2026). Santiago Simón (2026). Valentín Gómez (2026). Leonel Flores (2026). Matías Soulé (2026). Tomás Palacios (2026). Santiago Castro (2026).

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