Boca hoy: convocados para el Superclásico, el posible 11 y la vuelta de Aranda

El Superclásico está cada vez más cerca. Boca ultima detalles para el partido trascendental ante River de este domingo y Rodolfo Arruabarrena ya tiene claros los convocados que estarán en La Bombonera y solo tiene una duda en el 11 inicial. Además, tuvo importantes novedades de los lesionados y recibió la advertencia de un ídolo como el Pato Abbondanzieri. Enterate de todo acá.

Salen los convocados de Boca

Pasado el mediodía, luego del último entrenamiento, el plantel de Boca quedará concentrado a la espera del Superclásico de este domingo. Arruabarrena ya tiene definidos a sus convocados para semejante compromiso.

La novedad es el regreso de Lautaro Blanco, quien descansó ante Independiente, y Tomás Belmonte, ya recuperado de su lesión en la rodilla. Por una cuestión de extranjeros, Ángel Romero quedará fuera del partido ante River.

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida. VOLANTES : Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios. DELANTEROS: Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco, Sebastián Villa, Milton Giménez, Enner Valencia.

Aranda, con chances de sumar minutos en dos semanas

El 26 de agosto, Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha, durante un entrenamiento en el predio de Ezeiza. Luego de la operación, se estipulaba que iba a regresar para enero de 2027, pero su rehabilitación fue óptima y se achicaron los plazos. De esta manera, el ’10’ del Xeneize está próximo a vestir la camiseta azul y oro otra vez.

Lo cierto es que Aranda ya hace trabajos con pelota desde hace varios días. No conforme con ese gran avance, también los realiza junto a los juveniles, por lo que le suma un pequeño roce en las prácticas, que es el primer paso durante una recuperación de este tipo. Así las cosas, es solamente cuestión de días para que entrene con sus compañeros con normalidad.

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Con este panorama sobre la mesa, el objetivo es claro: apuntan a que sume minutos contra Banfield. En el encuentro correspondiente a la semifinal de la Copa Argentina, la meta está puesta en que esté concentrado y vaya al banco de suplentes para tener rodaje el sábado 14 de noviembre, es decir que restan exactamente dos semanas para ese día.

Un dato importante a tener en cuenta es que el 21 de noviembre es la final de la Copa Sudamericana, donde el Xeneize se medirá frente a Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Esto significa que Aranda volvería una semana antes del partido estelar por un título internacional.

Habló el Pato en la previa

Roberto Abbondanzieri, ex arquero del Xeneize, palpitó este partido tan especial, analizó el presente de ambos equipos y dio su punto de vista en relación a los porteros que saldrán a la cancha.

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En diálogo con TyC Sports, el Pato, multicampeón con el Xeneize en su etapa de futbolista, afirmó: “Yo creo que si Boca gana el clásico es campeón. Boca tiene mucho más para perder. River hace algunas fechas atrás no estaba ni para clasificar entre los ocho”.

Además, agregó: “Que llegues mejor no quiere decir que vayas a tener un resultado positivo. El que tenga mejor día, haga mejor las cosas y no se equivoque lo va a sacar adelante. No tiene nada que ver que vengan bien o mal. Me han tocado situaciones en las que veníamos mal nosotros y pegábamos el batacazo”.

El posible 11 de Boca vs. River

Si bien resta la confirmación oficial de Rodolfo Arruabarrena, la formación de Boca ante River sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

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La única duda del Vasco, a esta hora, es si Velasco se impone por encima de Sebastián Villa, o si el colombiano se gana el lugar desde el arranque. El resto, definido hace rato.