Boca vs. River: alineaciones, dónde ver, historial, y cómo llegan al Superclásico por el Torneo Clausura 2026

Desde las 15 en La Bombonera, el Xeneize y el Millonario protagonizarán la edición 267 del Superclásico.

Este domingo por la tarde, Boca recibe a River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera es determinante para la Tabla Anual y más aún ahora que luego restará solo una fecha de la temporada. De esta manera, se enfrentan los dos gigantes del fútbol argentino en la 267° edición del Superclásico.

Miguel Merentiel, Leandro Paredes y Lautaro Blanco, futbolistas de Boca. (Getty Images)

Cabe recordar que el Xeneize viene de vencer 1-0 a Independiente y de clasificar a la final de la Copa Sudamericana luego de dar vuelta la serie en Brasil frente a Vasco da Gama. En la vereda opuesta, el Millonario le ganó 1-0 a Racing y necesita una victoria que le permita acercarse a los puestos de Copa Libertadores, porque sino quedará relegado.

Lo cierto es que Boca y River se juegan todo en la fecha 15. Como bien se sabe, la definición puede estar en este cotejo ya que si el Xeneize gana clasifica a la Libertadores 2027, pero no es todo. Además, también quedaría a un paso de consagrarse en la Tabla Anual. En contraparte, si gana el Millonario queda a tiro de la Libertadores y complicaría al conjunto de la ribera.

Ángel Correa, goleador de River Plate. (Getty Images)

Las posibles formaciones de Boca y River

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores, Miguel Merentiel.

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RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa, Lucas Beltrán.

Los convocados de Boca y River

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Dónde ver EN VIVO el Superclásico entre Boca y River

El Superclásico entre Boca y River se podrá sintonizar por los dos canales del pack premium del fútbol argentino. Es decir, por ESPN Premium y TNT Sports en simultáneo.

El historial entre Boca y River

Entre Copas Nacionales, Copas Internacionales, Primera División y Amateurismo, Boca y River se enfrentaron 266 veces. El saldo es de 94 triunfos para el Xeneize, 88 para el Millonario y 84 paridades.

Los últimos 5 Superclásicos:

19/04/2026 – Torneo Apertura – Monumental – River 0-1 Boca

09/11/2025 – Torneo Clausura – La Bombonera – Boca 2-0 River

2-0 River 27/04/2025 – Torneo Apertura – Monumental – River 2-1 Boca

2-1 Boca 21/09/2024 – Liga Profesional – La Bombonera – Boca 0-1 River

21/04/2024 – Copa Liga Profesional – Estadio Mario Alberto Kempes – River 2-3 Boca

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Boca – River: cómo llegan y qué se les viene