Alerta amarilla por tormentas para el horario del Superclásico: ¿Qué puede pasar con el Boca – River?

El Servicio Meteorológico Nacional prevee intensas lluvias para el momento en el que Boca y River se enfrenten en La Bombonera.

Este domingo se juega una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Luego de que el primero de este año se dispute en el Monumental, este 1 de noviembre tendrá a La Bombonera como sede de un Boca – River con mucho en juego.

Como si faltaran aún más condimentos para este Superclásico, en las últimas horas comenzó a esbozarse la posibilidad de una invitada inesperada a la fiesta: la lluvia.

Es que en toda la República Argentina se está atravesando el fenómeno meteorológico de El Niño, por lo que todo el país transita una inestabilidad climática intensa. Este domingo, el pronóstico del tiempo parece no perdonar en el horario del Superclásico.

Es que según el SMN (Servicio Meteorológico Nacional), hay alerta amarilla para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, con un 70% de probabilidades de tormenta a la hora del Boca – River. Si bien la temperatura parece ayudar, ya que harán 23°C para las 15:00, las precipitaciones podrían no dar respiro.

Ahora bien, ¿Cómo puede complicar esta situación al Superclásico? El propio SMN describe la alerta amarilla como “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“. Por ende, la posibilidad de una demora en el compromiso o una suspensión se encuentra dentro del amplio abanico de posibilidades, aunque lógicamente se trata de una chance muy remota.

Buenos Aires, con alerta amarilla según el Servicio Meteorológico Nacional (Fuente: SMT)

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Incluso con lluvias torrenciales y hasta diluvio se han disputado Superclásicos históricos y recientes, así como también partidos de este Torneo Clausura. Así las cosas, lo máximo que puede suceder, hablando en la previa, es que la lluvia puede condicionar los planes de Boca y River a nivel deportivo.

Con cancha mojada, la pelota rodará de otra manera y afectará los planes de juego de Arruabarrena y Ponzio. Habrá un condimento extra en este Superclásico gracias a las precipitaciones que se anticipan para el momento del partido.

La probable formación de Boca para el Superclásico

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

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La probable formación de River para el Superclásico

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa, Lucas Beltrán.