¿Se despide De Paul de la Selección? Su presente en Inter Miami y los nombres que amenazan su lugar

El "Motorcito" no formó parte de la última convocatoria y su futuro con la Albiceleste es una incógnita. Su actualidad en la MLS y la brutal competencia de los más jóvenes podrían sentenciar el ciclo de uno de los máximos ídolos recientes. ¿Se acerca el final?

Los rumores empezaron a circular con fuerza y la pregunta ya está instalada: ¿Se acerca el adiós de Rodrigo De Paul en la Selección Argentina? Para muchos, estamos hablando de un jugador que tiene un lugar asegurado en el top 10 histórico del combinado nacional, y quienes no lo vean así, están equivocados.

El “Motorcito” fue una pieza absolutamente trascendental en el ciclo más ganador de nuestra historia, brillando en momentos icónicos como aquella final ante Brasil en el Maracaná por la Copa América 2021, el título que cortó una sequía de 28 años.

Sin embargo, las luces de alarma se encendieron cuando el mediocampista brilló por su ausencia en la última triple jornada FIFA. Lionel Scaloni advirtió que tanto su caso como el de Giovani Lo Celso se debieron a la decisión de probar a otros futbolistas, algo sumamente extraño considerando que De Paul está en óptimas condiciones físicas.

Es rarísimo que el DT prescinda de uno de sus laderos más fieles desde la Copa América 2019, lo que dispara las especulaciones: ¿se despide tras la doble jornada ante Uruguay y Costa Rica, o ni siquiera será convocado? Sería un final triste, marchándose por la puerta de atrás y sin la ovación que merece en su último encuentro.

De Paul en Inter Miami: menos marca, más ataque

Con 95 partidos en la espalda vistiendo la Celeste y Blanca, sumados a 2 goles y 13 asistencias, pensar en una despedida no es tan ilógico si repasamos su actualidad. A sus 32 años, una edad que demuestra que su decisión no pasó por lo biológico, ya que no está en el ocaso de su carrera, eligió irse al Inter Miami, una competencia de menor exigencia.

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En la franquicia de la MLS, donde ya acumula 56 partidos, el rol de Rodrigo cambió. Lejos de aquellas tareas defensivas y de desgaste que lo volvieron indispensable y sin reemplazo claro en la Selección (Ezequiel Palacios nunca logró igualar ese rendimiento específico), hoy se lo ve mucho más liberado. Funciona como el hombre más adelantado para asociarse con Lionel Messi y compañía, aportando una buena cuota de goles y asistencias, aunque sin alcanzar los números ofensivos que supo tener en Udinese.

La brutal competencia que lo empuja a la puerta de salida

El principal enemigo de De Paul hoy no es su edad, sino el tremendo recambio generacional que florece en la Selección. La competencia en el mediocampo es abrumadora. Scaloni cuenta hoy con opciones jóvenes y versátiles como Valentín Barco, Nico Paz o incluso la posibilidad de adelantar a Franco Mastantuono.

A eso hay que sumarle la superpoblación de la zona media: con Leandro Paredes como líder y cinco alternativas jóvenes para el puesto de “5”, las versiones más ofensivas de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, el crecimiento de Palacios, y proyectos en carpeta como Tomás Aranda de Boca (hoy lesionado) y Valentín Carboni. Con tantas variantes sobre la mesa, la era de Rodrigo De Paul en la Selección Argentina podría estar llegando a su fin. Solo queda esperar que, de concretarse, no sea lejos del césped y sin el homenaje que su enorme legado exige.