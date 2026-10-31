Encuesta Superclásica: jugador por jugador, quién tiene mejor 11 entre Boca y River

Se viene una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Con contextos dispares, Boca y River se medirán desde las 15:00 de este domingo en La Bombonera, buscando quedarse con una nueva edición del encuentro que paraliza a todo el país.

A diferencia de otras ocasiones recientes, en esta oportunidad será un Superclásico plagado de figuras, tanto por actualidad como por renombre, por lo que resulta muy complejo realizar un “pan y queso” entre ambas formaciones iniciales.

Si bien aún restan definirse cuestiones en los 11 iniciales, ya que River espera hasta último momento por Aníbal Moreno, y en su defecto jugará Lucas Silva, y Boca duda entre Alan Velasco y Sebastián Villa, es un hecho que tanto Arruabarrena como Ponzio tienen prácticamente definidos sus equipos. Por eso, desde BOLAVIP recurrimos al soberano para que elija quién tiene mejor equipo, puesto por puesto. Votá en las siguientes encuestas.

Votá por el mejor del Superclásico: jugador por jugador

Jerarquía o presente. Importancia para el equipo y/o para el plantel. Juventud contra experiencia en muchos casos. El puesto por puesto de esta edición del Superclásico mezcla muchos cruces distintos y variados. Votá en la encuesta y definí quién tiene mejor jugador en cada línea y en cada posición.

Álvaro Montero vs. Santiago Beltrán

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Leandro Lozano vs. Gonzalo Montiel

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Lautaro Di Lollo vs. Lucas Martínez Quarta

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Facundo Herrera vs. Nicolás Otamendi

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Lautaro Blanco vs. Marcos Acuña

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Santiago Ascacibar vs. Tobías Andrada

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Leandro Paredes vs. Lucas Silva

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Milton Delgado vs. Tomás Galván

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Alan Velasco vs. Thiago Almada

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Miguel Merentiel vs. Lucas Beltrán

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Leonel Flores vs. Ángel Correa

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La previa de Boca – River