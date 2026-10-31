Descalificaron a Liam Lawson en el GP de México y Franco Colapinto avanza un puesto en la largada

El oceánico largará desde el fondo de la parrilla y Colapinto gana un lugar, por lo que saldrá desde la 11° posición. A uno de los puntos.

A altas horas de este sábado, la Fórmula 1 notificó una noticia que repercutió directamente en Franco Colapinto para la carrera de este domingo en el GP de México.

Es que el argentino había clasificado en el puesto 12, luego de pasar a la Q2 pero no lograr acceder a la Q3 por escasas décimas. De todas formas, había sido de los mejores dentro de la segunda tanda de eliminados. Sin embargo, casi cuatro horas después de la finalización de la qualy, Colapinto avanza una posición en la parrila por una descalificación.

En concreto, Liam Lawson fue el descalificado por la FIA, debido a que se confirmó que su Racing Bulls no cumplió con los requisitos de despliegue en la unidad de potencia del MGU-K tras su vuelta más rápida en la Q2. La infracción se relaciona con los Artículos C5.12.6 y C5.12.7 del reglamento técnico y se le dio por descontada su participación en la qualy, donde había quedado octavo.

El documento de FIA sobre la descalificación a Lawson (FIA)

A pesar de que el equipo argumentó que no se obtuvo ninguna ventaja de rendimiento, los comisarios dictaminaron que la descalificación era obligatoria. Lawson pierde su resultado de P8 en la clasificación y todos los pilotos que quedaron detrás suyo suben una posición, ya que el neozelandés largará desde el fondo. Por eso, Colapinto pasará del 12° al 11° en la salida del GP de México. A un puesto de los puntos.

Parrilla de largada del GP de México 2026

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) | 1 puesto de sanción Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Ryō Hirakawa (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Liam Lawson (Racing Bulls) | 1 puesto de sanción y descalificado

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Horario de la carrera del GP de México 2026